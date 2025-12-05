詐騙太多？封鎖小紅書1年 政務次長:侵害中華民國數位主權

刑事局宣布封鎖中國社群平台「小紅書」長達一年，理由是該平台涉及大量詐騙案件及資安風險。根據刑事局統計，小紅書累積至今的詐騙案件高達1706件，造成財損接近2億元。然而，數發部「網路詐騙通報網」的統計數據顯示，小紅書並未出現在詐騙平台排行榜上。政府指控小紅書侵害中華民國「數位主權」，並表示曾給予業者20天回應期限，但至今未收到任何回覆。此舉也引發言論自由限縮的疑慮。

控小紅書侵害中華民國數位主權，內政部政務次長馬士元稱「惡意平台」。（圖／TVBS）

刑事局近日宣布一項重大決定，將封鎖中國社群平台「小紅書」長達一年。刑事局表示，經過國安局檢測，小紅書有15項指數全數不合格。根據官方統計，從去年累積至今，該平台已發生1706件詐騙案件，累積財損接近2億元。

刑事局警方展示了從小紅書APP擷取的涉嫌投資詐騙頁面，並指出平台內還充斥著假網拍和假交友訊息。雖然這類網路詐騙在各平台都存在，但刑事局特別針對小紅書發布公告，理由是政府無法對該平台進行有效管轄，可能導致受害人求償無門，因此宣布封鎖小紅書APP，使用者將無法正常登入。

內政部政務次長馬士元強調，民眾使用小紅書的數量急遽上升，但由於該平台不受中華民國管轄，政府無法調閱資料或協助民眾進行追查偵辦，嚴重侵害了中華民國的數位主權。馬士元表示，行政院曾發函給小紅書位於上海的母公司，指出內容涉及違法並要求業者改善，限期回覆，甚至提出美國德州也禁止政府機關使用小紅書的例子。

馬士元進一步表示，政府給予小紅書20天的回應時間，但至今未收到任何回覆，顯示該公司在逃避中華民國法律管轄權，因此認定小紅書是一個「惡意平台」。

然而，從數發部詐騙通報的數據來看，在近30天的詐騙平台分析中，Facebook有5萬2千多則，Threads有1萬多則，Instagram有7千則，Meta廣告聯播網、Line、TikTok等平台都榜上有名，但是小紅書根本沒入排行榜。

目前用戶仍可在小紅書APP上瀏覽旅遊、穿搭和生活靈感等內容，但政府已將其定性為「惡意平台」並公告封鎖一年。這一決定也引發了言論與網路自由可能被限縮的疑慮，以及封鎖小紅書是否真能有效阻斷詐騙的質疑。

