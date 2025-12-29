詐騙女車手狡猾突改面交地點 花警埋伏車站逮人

〔記者王錦義／花蓮報導〕詐騙集團車手面交手段愈來愈狡猾！花蓮59歲溫姓男子誤信網路股票投資廣告，投入42萬元後發現無法領回才知受騙；警方獲報後將計就計，指導被害人與詐團約定面交，沒想到前來取款的48歲張姓女車手相當狡猾，不僅臨時把地點從車站改到附近店家騎樓，甚至時間提早半小時以躲避查緝，所幸警方全程監控，當場甕中捉鱉，全案檢方聲押獲准。

據了解，這名59歲溫姓被害人今年11月在臉書(Facebook)看到投資廣告，誤信詐騙集團話術下載假投資APP，對方聲稱有「專人帶操」保證獲利。溫男先後2次依指示面交共42萬元現金，直到看見APP帳面上雖有獲利，但要申請提領時卻遭到各種理由推託拒絕，才驚覺自己遇到典型的「假投資、真詐財」，憤而向花蓮警分局報案。

花蓮警分局獲報後成立專案小組，決定將計就計，請溫男假裝要加碼投資，引誘詐騙集團第3度出面取款。雙方原本約定27日晚間7點半在台鐵花蓮站面交。檢警調查，詐團派出的48歲張姓女車手特地從台北搭火車南下花蓮。抵達現場後，為測試是否有警方埋伏，竟臨時通知被害人變更交易地點，從原本車站出口改到站前附近店家騎樓，更突然要求將交易時間「提早半小時」。

儘管車手心思相當縝密且狡猾，使出「反偵查」手段試圖擾亂警方部署，但警方早已掌握其行蹤，一路暗中保護被害人。當晚7點左右，張女見被害人依約現身，以為安全無虞，便上前收取警方準備的假鈔款項；就在雙方完成交易、張女轉身準備逃往車站搭車之際，埋伏員警立即一擁而上，當場將其壓制逮捕。

警方在張女身上查扣偽造的理財專員工作證、收據憑證、手機及台鐵車票等證物。經查張女是依詐團指示跨縣市犯案，全案詢後依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，檢方認為張女有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，警方也將持續向上溯源，追查幕後詐騙集團成員。

花蓮警分局今呼籲，民眾切勿輕信來源不明的投資訊息，不要將帳戶、金錢或個人資料交付他人操作，凡涉及「保證獲利」、「專人帶操」、「高回報投資平台」等話術皆是詐騙陷阱；若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線查證，以免血汗錢遭詐乾。

