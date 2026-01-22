詐騙害死王家五口！蛇蠍女李惠雯全數認罪…親揭「八成的錢都花掉了」

記者吳泊萱／台中報導

豐原王家五口命案開庭，團購主李惠雯坦承將80％不法所得作為自用花掉。（圖／記者吳泊萱攝影）

台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯以龐氏騙局詐騙，狠詐王家人及其他受害人共1536萬元，其中王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。全案於去年11月偵結，檢方依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴李女，並求處15年以上徒刑。今日（22日）案件首度開庭，李惠雯針對檢方起訴罪嫌全數認罪，並坦承騙來的1536萬元，有八成是自用花掉，只有兩成是替人投資。

回顧案件發生經過，團購主李惠雯對外招攬團購及黃金投資，宣稱穩賺不賠，還保證每月獲利10％、可領9到10萬，王家人信以為真，陸續投入752萬元，直到發現被騙想取回本金時，又遭李女恐嚇違約，強索530萬。事後又傳血腥照恐嚇要對一家人不利，王父被逼到抵押房產貸款200萬，背負8％月息，且到手的176萬全被李女拿走，最終王家五口因負債累累，不堪威脅，集體走上絕路。

全案經台中地檢署檢察官調查偵結後，依詐欺、恐嚇取財、違反銀行法等罪嫌起訴李女，並求處15年以上有期徒刑。全案於今日（22日）在台中地院首度開庭審理，這也是李女遭羈押數月後，首次出現在鏡頭前，身形明顯瘦了一圈。

準備庭審理期間，李女對於檢察官起訴罪嫌全部認罪，其辯護律師主張洗錢罪有爭議，李女使用的帳戶均是本人帳戶，並未刻意隱瞞金流。檢察官則主張李女將犯罪所得拿去支付個人債務、房租及其他被害人獲利利息，造成金流追查困難，已構成洗錢罪。對此，李女當庭表示願意認罪，不再爭執。

面對法官詢問犯罪手法，李女承認以團購及黃金代購投資，保證獲利10％等話術誘騙被害人投資，並表示收到不法款項有八成都作為自用花掉，只有兩成替人投資。

由於王家五口離世，全家僅剩二女婿朱男獨活，但今日朱男因公無法親自出庭，委任律師林瓊嘉陳述意見。律師林瓊嘉主張，全案重點是李女犯後如何認罪及贖罪，李女發現王家五口死亡後，第一時間忙著串證，又誆稱要到醫院打藥劑維生，躲避檢警查緝，才被裁定羈押禁見。

林瓊嘉強調，李女雖當庭認錯，也全數認罪，但王家五口當初留下的遺書中曾控訴，遭李女「逼迫、威脅、掏空家產，王家人恨自己被騙、太軟弱，也恨李女太壞、太可惡」，最終在極度絕望下走上絕路。律師建請法官量處李女15年以上重刑，讓李女在獄中贖罪，才對得起5位往生者。

