詐騙層出不窮 台積電發聲了！

財經中心／廖珪如報導

最近詐騙手法層出不窮，台積（2330）今（24）日發出聲明強調董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、台積公司創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。由台積公司所管理之Facebook中文粉絲專頁可參見下方列表，除所列之專頁，台積公司不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動。文中呼籲，請大家明鑑不要上當。如有冒用身分或名義之情事，本公司亦保留法律追訴權。

廣告 廣告

依據公司提供台積公司所管理之Facebook中文粉絲專頁有：

台積電•愛•行動：https://www.facebook.com/tsmccsr、台積創新館 TSMC Museum of Innovation：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763#、加入台積 共創奇蹟：https://www.facebook.com/TSMCRecruiterExpress、台積電文教基金會：https://www.facebook.com/tsmcfoundation、台積電書法暨篆刻大賞：https://www.facebook.com/tsmc.calligraphy.org、台積電硬筆書法大賞：https://www.facebook.com/penmanshiphandwriting、台積電青年築夢計畫：https://www.facebook.com/tsmcudreamer、台積電青年學生文學獎：https://www.facebook.com/teenagerwrite、台積電盃-青年尬科學https://www.facebook.com/scinarrator

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

財政部罰錢了！ 少做一事多繳滯納金

勞動部發錢！ 領取人資格曝

輝達被疑泡沫嚇傻台股？ 明盤前分析！

