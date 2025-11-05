詐騙帝國太子集團在台洗錢45億！操盤人王昱棠聲押 美制裁2台女交保

記者楊佩琪／台北報導

▲柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠經北檢複訊後，聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，4日拘提台灣操盤手，天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯，以及被美國列入制裁名單的集團幹部黃婕、施亭宇等人到案。複訊後王昱棠、辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓幹部聲押禁見。至於施亭宇、黃婕皆50萬元交保，其餘被拘提到案的被告16人分別被以3萬至100萬元不等金額交保。另1人限制住居、1人限制出境出海。

美國聯邦檢察官於10月8日對太子集團董事長陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍女幹部列入制裁名單。3名女幹部分別為王蕾絢、施亭宇、黃婕。

3人主要負責與帛琉「中間人」合作在當地置產及從事不法活動，包括租下一座小島開設渡假中心，實作為洗錢據點。因王蕾絢在陳志被起訴時便已經不在台灣，未被列入此次拘提行動中。施、黃2人則被拘提到案，並於5日移送北檢複訊。

被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇到案，50萬元交保。（圖／記者楊佩琪攝）

至於被制裁的9家台灣公司，根據美國官方資料顯示，全部位於台北市大安區，除台灣太子不動產投資外，有8家登記地址還都位於和平大苑內。包括聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督，分別位在和平大苑29樓到35樓。另有3家在台公司也為太子集團操控，尼爾創新、天旭國際科技以及顥玥數位科技，未被列入美方制裁名單。

檢警調追查，太子集團以聯凡等8家空殼公司購買和平大苑共11戶、48個停車位，依實價登錄價值約38億1421萬餘元，部分房貸由尼爾創新負責繳納，疑涉洗錢、隱匿金流。

天旭國際科技則於2017年設立，在台北101大樓租辦公室使用，由辜淑雯負責招攬工程師設計線上博弈程式，直屬陳志的中國籍核心幕僚管理。客服部分則由顥玥數位科技負責，由王昱棠於幕後操盤。涉非法博弈。

被美國官方列制裁名單的太子集團成員黃婕也50萬元交保。（圖／記者楊佩琪攝）

根據了解，王昱棠且在美方消息公布後，一度將原存於尼爾創新公司帳戶下約1000萬餘元資金，轉存到台灣太子不動產投資名下帳戶，疑似企圖隱匿贓款，有待檢方進一步釐清。

檢警調同時也在和平大苑地下停車場，查扣到26輛頂級豪車，不少都是身價破億的超級跑車。包括被稱為「山豬王」的布迪加Bugatti Chiron，及有「馬王」之稱的法拉利LaFerrari、麥拉倫McLaren P1、保時捷Porsche 918 Spyder，4輛車價格皆破億，被車迷稱為「四大神獸」。加上勞斯萊斯、藍寶堅尼等22輛各式頂級名車，總價值約4億7758萬餘元。

柬埔寨太子集團旗下，天旭國際科技幹部李守禮聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

而就在陳志被美方起訴消息曝光，王昱棠曾要天旭國際科技幹部李守禮將其中4輛車過戶到他人名下，並要幹部邱子揚將另7輛車連夜駛離到他處藏放，不過因即時被檢警調攔下而未遂，此部分也被懷疑涉及洗錢。

台北地檢署於10月15日主動分案，11月4日指揮北市調處、刑事局、大安分局、信義分局、高雄市刑事警察大隊等單位，兵分47路發動搜索，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案。全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等罪擴大偵辦。

柬埔寨太子集團旗下，天旭國際科技人資主管辜淑雯。（圖／翻攝畫面）

美國將台灣9家公司列入制裁名單，其中8家登記地址及在和平大苑豪宅。（圖／調查局提供）

