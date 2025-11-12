詐騙帝國「太子集團」台美多國破據點扣資金 集團公開發聲否認犯罪

記者楊佩琪／台北報導

太子集團在官網上發聲明否認犯罪。（圖/翻攝自太子集團官網）

美國司法部將「太子集團」董事長陳志起訴，財政部並將陳志，左右手李添、楊新發、帳房陳秀玲等人列入制裁名單。台北地檢署日前拘集團在台操盤手王昱棠等人，並破獲其在台成立聯凡等8家空殼公司於和平大苑的據點，查扣45億餘元洗錢資金引爆熱議。太子集團11日發出聲明，強調集團和陳志沒有任何非法行為，近期的指控皆毫無根據。

太子集團11日刊登一份由跨國律師代集團發出的聲明，分別以英文、柬埔寨文撰寫。否認集團或其陳志有任何非法行為，近期的指控毫無根據，只是企圖為不當沒收數10億美元資產進行辯解。而毫無事實依據的指控被部分媒體重複報導，不實言論已對集團內成千上萬的員工、合作夥伴及社區造成嚴重傷害。

廣告 廣告

以下太子集團聲明：（中文翻譯）

金邊，柬埔寨（2025 年 11 月 11 日）

太子控股集團（Prince Holding Group）明確否認集團或其主席陳志先生有任何非法行為。最近的指控毫無根據，看起來只是企圖為不當沒收數十億美元資產進行辯解。儘管這些毫無事實依據的指控被部分媒體重複報導，但這些不實言論已對集團內成千上萬的員工、合作夥伴及社區造成嚴重傷害。

太子控股集團始終致力於誠信經營、負責任的投資以及推動區域內的可持續經濟成長。十多年來，集團一直堅持透明化運作並遵守所有適用法律。隨著所有證據公佈，我們的清白將會更加明確。集團已聘請 Boies Schiller Flexner LLP 的頂級律師團隊代表我們處理此事，我們深信事實最終將證明太子控股集團及其主席的完全清白。

太子集團在官網上發聲明否認犯罪。（圖/翻攝自太子集團官網）

更多三立新聞網報導

抗議禁養！男帶2公尺河口鱷立院前抗議 法官裁定沒收河口鱷再罰1萬

「白狼」兒子潛逃被通緝！妻犯銀行法原獲無罪 更一審逆轉改判1年7月

京華城案外案！檢調再度傳喚中石化董座 威京財務長50萬元交保

週刊爆中油三接工程經費疑浮報 「錄音檔」送檢調調查中

