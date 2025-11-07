詐騙成員開車企圖衝撞緝捕警 開槍嚇阻逮男女2車手

cnews204251107a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市刑事警察大隊接獲情資顯示，有被害人遭假投資詐騙，而且已約定好面交時間與地點。新北刑大表示，立即安排警力陪同被害人前往，現場同為20歲的張姓男子及許姓女子等，為躲避員警查緝，竟企圖開車衝撞警用公務車。現場員警立即對空警告性射擊1發子彈嚇阻，再利用優勢警力，壓制逮捕2名車手。全案訊後，已於今（7）日移送新北地方檢察署偵辦。

新北刑大表示，黃姓被害人指稱1個月前，在通訊軟體LINE，接獲暱稱「滄海桑田」的陌生訊息，對方自稱是鄰居，希望放低音量等語，先獲得被害人信任後，再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，誘騙被害人下載詐騙集團，創設的假虛擬貨幣交易APP，並主動介紹可購買虛擬貨幣的「假幣商成員」，可親自向被害人面交，計交付遭詐款項約新台幣110萬元。

新北市刑大表示，詐騙集團再於假虛擬貨幣交易APP後台，呈現假資訊供被害人觀覽，直至被害人與友人分享時，友人提醒才知道自己受騙。被害人立即前往新北市刑事警察大隊報案，並表示已與「假幣商成員」約定，昨（6）日下午面交新台幣50萬元。

cnews204251107a07

新北刑大表示，獲被害人同意後，由6名員警陪同前往新北市中和區面交，發現2名車手駕駛1輛自小客車前來取款，被害人依詐騙集團指示，將錢透過車窗交給坐在駕駛座的張姓男子時，提前埋伏的員警，立即駕駛公務車並以優勢警力上前逮人。

新北刑大表示，張姓車手竟駕車企圖衝撞警方公務車，帶隊官偵查隊隊長立即依法使用槍械，警告性對空開槍一聲，並透過優勢警力，迅速壓制2名犯嫌逮捕到案，未造成雙方人員及第3人受傷。

新北市刑大呼籲，近期詐欺集團透過通訊軟體LINE，誆騙被害人等情事頻傳。民眾對於陌生訊息要提高警覺，也可以將「允許被加入好友」的設定關閉，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

照片來源：新北市警方提供

