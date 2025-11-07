詐騙成員駕車衝撞新北警 隊長開槍逮捕兩名車手

記者蔡琇惠／新北報導

新北市警察局刑事警察大隊接獲被害人報案遭假投資詐騙，且已約定好面交時、地，刑事警察大隊立即安排警力陪同被害人前往，現場張姓男子（20歲)及許姓女子(20歲)等2名車手為躲避警方查緝竟衝撞公務車，市刑事警察大隊員警依法使用槍械對空警告性射擊1發子彈，並利用優勢警力壓制逮捕2名車手到案，全案於今（7）日移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

新北市刑事警察大隊指出，黃姓被害人報案指稱渠於一個月前，在通訊軟體LINE接獲暱稱「滄海桑田」之陌生訊息，對方自稱是鄰居，希望放低音量等語，先獲得黃民信任，後續再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，使被害人下載該詐騙集團創設之假虛擬貨幣交易APP，並主動介紹可購買虛擬貨幣之「假幣商成員」，會親自向被害人面交，計交付遭詐之款項新臺幣110萬元後，該詐騙集團再於假虛擬貨幣交易APP後台呈現假資訊供被害人觀覽，直至黃姓被害人與友人分享時，經友人提醒方知受騙，立即前往新北市政府警察局刑事警察大隊報案，並表示已與該名「假幣商成員」約定昨(6)日下午面交新臺幣50萬元。

刑事警察大隊提到，市刑大接獲報案後，經黃姓被害人同意後，由6名員警陪同前往新北市中和區之面交地點，發現2名車手駕駛一輛自小客車前來取款，在黃姓民眾依詐騙集團指示將錢透過車窗交予坐在駕駛座之張姓男子時，市刑大員警立即駕駛公務車並以優勢警力前往執行逮捕，期間張姓車手竟駕車衝撞警方公務車，帶隊官偵查隊隊長立即依法使用槍械，警告性對空開槍一聲，並透過優勢警力迅速壓制2名犯嫌逮捕到案，未造成雙方人員及第三人受傷，全案於今(7)日移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

新北市警察局刑事警察大隊呼籲，近期詐欺集團透過通訊軟體LINE誆騙被害人等情事頻傳，呼籲民眾對於陌生訊息要提高警覺，也可以將「允許被加入好友」之設定關閉，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。