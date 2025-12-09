詐騙手法升級！總務誤信釣魚郵件 害公司遭掏空1700萬

詐騙集團手法再升級，內政部警政署「165打詐儀表板」揭露一起案例，一間傳產公司因總務人員誤信釣魚郵件，3度前往銀行電匯款項，總計匯出55萬美元，換算約新台幣1700多萬元。

台灣詐騙事件層出不窮。（示意圖／取自pexels）

案例中的受害者在傳產公司擔任總務職務，平時負責處理行政庶務相關業務。某日上班期間，該名總務收到一封來自alonswinfredrgermanbl@gmail.com的電子郵件，信件內容寫著「我是經理OOO，因要事安排，請你建立幫忙加入財務LINE」，並附上群組QRcode。由於誤以為是公司主管寄來的信件，總務便依照指示掃描QRcode加入群組。

廣告 廣告

加入群組後，詐騙集團開始模仿主管的語氣傳送訊息，詢問「等等有1筆款項要付，目前公司可動用資金還剩多少？」總務不疑有他，將財務狀況彙整完畢後便傳送至群組。詐團隨即以「有幾筆訂單進來，有款項要先墊付」為由要求匯款，並提供一組銀行帳號，更強調必須當天完成匯款作業。

總務按照群組內的指示，分別匯出18萬美元、10萬美元及27萬美元，3筆款項合計55萬美元。被銀行行員詢問匯款用途，該名總務還說「是訂單預付款」，行員並未察覺異狀而完成匯款程序。直到公司後來發現有釣魚郵件入侵，才驚覺該封電子郵件是詐騙集團所為，此時公司已損失超過1700萬元台幣。

內政部警政署提醒，此類假冒主管或公司高層的釣魚郵件詐騙案件層出不窮，企業員工若收到類似要求匯款或提供財務資訊的郵件，應先透過其他管道向主管本人確認真偽，切勿貿然依照信件指示操作，以免造成公司重大財務損失。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

差一點殉職！台南警局前女警轎車「遭倒塌電線桿砸毀」

國產泡麵排行榜出爐！濃郁湯頭、香辣口感仍是市場主流

台灣本土首例！貨櫃清潔工染「球黴菌症」恐因國外污染塵土