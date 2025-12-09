詐騙手法又更新！她曝Email內容超恐怖 一票網友爆共鳴：很變態

詐騙手法推陳出新，一不小心就會跌入陷阱。一名女網友分享，近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，指她透過該支付平台在網路消費，並附上客服LINE。原PO加入詢問後，對方說她的個資遭盜用，恐怕會損失一萬多元，嚇得她立刻上網求救。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在Dcard以「這是詐騙嗎？」為題，指出近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，內容有她購買的商品資訊、訂單編號，且付款資料欄位也清楚列出她的姓名、電話與住址，就像真的購物通知一樣，底下還有客服LINE的聯繫方式。

原PO加入LINE後，告知客服人員自己並無在網路消費，對方稱是她的個資被盜用，且身分證資訊和金融卡帳號被竊取後，透過第三方串接到電子信箱，產生這筆1萬4000多元的訂單，讓她聽了緊急上網發問「Gopay是啥沒聽過啊，這是詐騙嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示，「今天傍晚也收到一模一樣的，連我的電話和地址都有，真的是很變態的詐騙」、「電話和地址都是真的，不知道哪裡弄到的」、「我也是昨天收到，剛剛問他們客服，還沒回覆」、「感覺是新的詐騙，網路搜不到，只看到這邊有人發問而已」、「詐騙！推出去讓更多人知道」、「『Go pay夠騙』，名稱已經告訴妳了」。

