詐騙手法又翻新！境外網路電話偽裝市話騙個資 18人遭詐355萬

有詐騙集團假冒「微信帳號誤設升級服務」，謊稱若未即時解除將被自動扣繳年費，誘使民眾上鉤。圖：刑事局提供

近期詐騙手法再翻新，有詐騙集團假冒「微信帳號誤設升級服務」，謊稱若未即時解除將被自動扣繳年費，誘使民眾上鉤。詐團將境外網路電話偽裝成市話來電，並關閉顯號功能，取得被害人信任後，引導民眾進入假官網申請解除服務，進而要求提供身分證、銀行帳號、信用卡等個資，甚至直接指示轉帳，造成18位民眾受害，財損金額達355萬元。經警方深入追查，去(114)年下旬陸續逮捕5名犯嫌，全案依法移送地檢署偵辦。

詐團申設逾30線市話及節費電話供IPPBX使用，藉此將來自境外的網路電話，轉置為該科技有限公司所申設的市話號碼。圖：刑事局提供

刑事局偵查第七大隊過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，114年7月份以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務，若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。詐騙集團多以未顯號電話撥打給民眾，待民眾信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導民眾向線上客服申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，或命其直接轉帳至詐團提供的指定帳號。

經深入追查後鎖定二類電信業者某科技有限公司的負責人及相關共犯，以公司及個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者申設逾30線市話及節費電話供IPPBX使用，並事先設定顯號功能關閉，藉此將來自境外的網路電話，轉置為該科技有限公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，偽裝成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，亦可避免詐騙市號遭通報停話。

案經報請新北地方檢察署恩股檢察官指揮偵辦，於114年下旬分波展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案，並查扣上述贓證物。清查此案被害人計18人，合計財損金額達355萬元，全案依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦。

刑事局表示，微信通訊軟體未於我國落地納管，一般民眾較難向官方客服詢問查證，使用上應特別小心偽冒或詐騙之情事，也呼籲二類電信業者，應恪遵相關法規，避免電信服務遭詐團利用，共同守護民眾財產安全。亦提醒社會大眾，任何自稱銀行、客服、公務機關，或是「未顯示號碼」的不明電話，均勿輕易相信其內容，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可搜尋打詐儀錶板或撥打110及165反詐騙諮詢專線，避免上當受騙。

