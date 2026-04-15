詐騙手法日新月異 林政賢籲桃警精進科技偵察設備

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桃園市議員林政賢就詐騙、換臉視訊、警力不足與基層壓力等議題提出質詢。圖：林政賢提供

桃園市議會今(15)日進行警察局工作報告，國民黨籍市議員林政賢就詐騙、換臉視訊、警力不足與基層壓力等議題提出質詢。首先，林政賢關心桃園詐騙案情，他指出，根據資料顯示，去(114)年全年詐騙財損金額達102.85億元，今年1月單月亦達8.4億元，詐騙情形仍屬嚴峻。警察局長廖恆裕表示，目前詐騙案件破案率約為69%，多數案件發生於面交過程，常見地點包括銀行及超商ATM周邊，警方已導入AI巡防系統加強防制。

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針對AI偵查工具，林政賢呼籲，基層偵查單位應具備足夠的科技設備，以因應日益複雜的詐騙手法。廖恆裕答詢，刑事警察大隊已採購相關偵查軟體，並在案件蒐證後，將送交中央刑事警察機關進行專業鑑定。

最後，林政賢提到，截至去年9月，桃園市警察局編制員額為5934人，預算員額5025人，實際現有員額僅4575人，整體缺額達1359人；若以預算員額計算，仍短缺266人，警職缺額率為5.49%。相較六都，桃市不僅預算缺額率為最高，警民比亦高居第二，約為1比514人。林政賢呼籲市府應注重勤務分配與人力調度，減輕基層負擔，提升整體治安維護效能。

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