詐騙手法日新月異！視訊會議也出事 打詐論壇示警：企業成新目標

即時中心／廖予瑄報導

由中華警政研究學會與元照出版社辦理的各國詐欺現況與對策論壇，在邀集多位國內學者專家與相關單位深入研究多時後，於昨（13）日在元照出版公司館前路隆重舉行，首先由中央警察大學主任許福生，針對我國打詐現況已經讓詐欺被害實際金額大幅下降，表示肯定，但由於網路詐騙的長期普遍性，已經讓國人深惡痛絕，因此，特別將全球主要國家的現況與對策整體提供我國相關單位借鏡他山之石。

警察大學教授黃翠紋介紹的新加坡打擊詐欺策略演進獲得許多與會學者、媒體的關心與提問，尤其是新加坡來我國考察165後回去設立的打詐中心，在相關行業派人進駐一起解決問題的公私協力合作下，受到各國推崇，但即使如此，新加坡還是沒能大幅降低詐欺犯罪，因此再祭出新法，將涉嫌詐欺犯罪的處罰鞭刑增加至24下，然而，其他主要國家在「反酷刑公約」的約制下似乎難以跟進。

而中華警政研究學會理事長，同時也是開南大學法律系教授鄭善印，則介紹日本的打擊詐欺法制與現況，極力呼籲要將詐欺犯罪行為明確劃分「紅白界限」，是非分明，只要是提供帳戶讓他人用於詐欺，就是嚴重的幫助詐欺犯罪詐欺，不宜另外使用行政法的「帳戶告誡制度」，否則將模糊青少年朋友對於自己是否已經一腳踩入詐欺犯罪的紅線，產生懷疑模糊概念，以為自己可能只是違反行政法規，要被告誡而已，不利於明確告訴民眾，販賣或提供帳戶讓他人使用，就是參與共同實施詐欺犯罪行為分擔或是幫助犯罪的禁忌行為。

銘傳大學犯罪防治學系的助理教授林書立則提出，美國、澳洲採用洗錢防制的手段來治理詐欺犯罪，將詐欺犯罪所得沒入後，用於幫助詐欺被害人，特別是澳洲成立的反詐騙基金會，支援澳洲打擊詐欺的3大綱要，第3綱要就是協助被害人復原。

後續相關的研究將由元照出版社負責彙整，提供各界研議精進打詐措施，此外，林書立提出鎖定企業的新式詐騙手法，該手法由我旅外僑胞前僑選立委吳松柏與前立委溫玉霞主動支援提出，詐騙集團首先滲透跨國企業或公司，冒名高階主管名義，為強化公司績效，要求中高階主管成立一個群組企業的特別群組，但成立後暫時不要邀請任何人加入，將群組連結回傳給偽冒的高層，由詐騙集團偽冒的高階主管邀集企業重要幹部例如新創、會計、出納人員加入後，召開AI視訊會議，指示立即轉帳到合作的新帳戶，此一手法就如同過去英國與香港都曾經發生，造成企業重大財損的AI深偽總裁詐騙案件，因此呼籲民眾與企業要特別注意此種新手法！





最新詐騙手法。（圖／民視新聞翻攝）





該論壇也討論到最近虛擬貨幣與詐欺案件的立法與執法挑戰及成少共犯等相關議題，未來該協會將持續蒐集各國相關資料，提供我國制定反詐欺策略的重要參考，讓台灣成為全世界最難騙到錢的國家！

