詐騙手法翻新！偵查不公開成擋箭牌 婦拒家人關心險失300萬

記者楊忠翰／台北報導

北市金婦以偵查不公開為由，拒絕家人關心。（圖／翻攝畫面）

台北市1名59歲金姓婦人，日前誤入假檢警詐騙陷阱，急忙前往銀行匯款300萬元，藉以證明自己清白；金婦面對家人關心，均稱自己協助檢警辦案，因為偵查不公開關係，她無法透露任何細節，家人只好報警處理，經警員詳細說明犯罪手法後，金婦始知自己受騙上當。

萬華分局表示，12日金婦兒子衝進大理街派出所，指出他的母親疑似遭詐騙，又不肯聽從家屬意見，希望警方從旁協助規勸母親；警員李志軒、林奕辰了解後發現，金婦告知家人欲外出製作筆錄，對方特地交代因偵查不公開關係，不能告訴家人詳細內容及地點，否則將有牢獄之災。

2名警員陪同兒子與金婦會合，始知對方剛與假檢察官進行視訊，警員開始詳細說明詐騙集團手法，金婦才發現自己誤入陷阱，險些被騙走300萬元；金婦向警方表示，詐團成員先假冒台中郵局主任，謊稱她的身分遭盜用，電話隨即被轉至假檢察官，並告知她遭到通緝，必須支付300萬元才能無罪，要求金婦前往銀行匯款，所幸家人與警員聯手攔阻成功。

萬華分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，公務機關不會主動要求收取現金，或利用視訊方式製作筆錄，倘若民眾有任何疑問，可立即掛斷電話，並撥打反詐騙165專線或110專線詢問。

