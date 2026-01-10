「詐騙教父」陳志押解送中 神祕名媛清空帳號遭肉搜：疑為太子集團董娘

大陸中心／程正邦報導

「太子集團」董事長陳志已被柬埔寨註銷國籍，押解送中國接受司法調查。（圖／翻攝自微博）

隨著柬埔寨「太子集團」董事長陳志在陸柬司法合作下落網，並押往北京受審，這樁涉及數千億台幣的跨境詐賭案不僅讓地緣政治局勢震盪，其奢靡的家族生活也隨之曝光。近日，中國社群平台掀起一股搜捕「影子董娘」的風潮，一名長期在小紅書、抖音以極度炫富著稱的神祕網紅「Eva」，被多方指認疑似為陳志的元配妻子。就在陳志落網後，該名媛的所有社群帳號已火速清空，引發外界對黑金洗錢與財產藏匿的強烈質疑。

神祕名媛「Eva」清空帳號遭肉搜，疑為太子集團董娘。（圖／翻攝自微博）

頂級炫富圖鑑：24K純金鋼琴與家養鯊魚

在大陸網民翻出的備份資料中，這位暱稱「Eva」的女子生活水準已超越一般豪門想像，被形容為「行走的人民幣」。她曾展示一張由名匠耗時一年打造的金絲楠木床架，價值數百萬人民幣；更令人咋舌的是，她為女兒購置了一台 24K 純金斯坦威（Steinway）鋼琴。

其私人豪宅內設有巨型環繞水族箱，裡面飼養的並非錦鯉，而是數頭活體鯊魚。據傳，她曾為了幫生病的愛馬治病，直接動用直升機載送獸醫到府。

她的出行標配是 6 架私人飛機與一艘破億元遊艇。收藏的愛馬仕「喜馬拉雅」系列與限量名錶足以開設私人博物館，並在新加坡烏節路精華地段持有連排高端房產。

一名在網上炫富的女子被指是太子集團始創人陳志的妻子。（圖／翻攝自微博）

身分疑雲：四川南充女子與「留鬍鬚的男人」

根據網民肉搜出的資訊，Eva 本姓李，籍貫為四川南充。網友翻出 Eva 過去與一名留有標誌性落腮鬍男子的多張親密合照，該男子外型與陳志極度相似。傳聞兩人育有一子一女，全套 Dior 童裝與精品配件是其子女的日常裝扮。

就在陳志遭遣返回國的關鍵時刻，Eva 的抖音與小紅書帳號「一夕歸零」，所有動態、照片與炫富影片被徹底抹除。這種「此地無銀三百兩」的舉動，被解讀為擔心名下資產遭追訴或身分曝光。

「EVa」原名李X雲，是四川南充人，據傳和陳志育有一子一女。（圖／翻攝自微博）

財產查扣風險：從社群名媛到追贓目標

目前中國公安部與柬埔寨執法部門正緊密追蹤太子集團的資產流向。專家分析，若 Eva 確實為陳志妻子，其過去展示的奢侈生活極大機率是來自跨國犯罪所得。隨著名校資產與名車名錶的曝光，這些社群紀錄反而成了檢調單位「按圖索驥」查扣非法所得的最佳證據。

目前北京官方尚未正式確認 Eva 的法律地位，但隨著陳志案件進入審理階段，其家族成員是否涉及洗錢及財產隱匿，將是接下來的調查核心。

陳志老婆遭網友肉搜起底，引起熱議。（圖／翻攝自微博）

