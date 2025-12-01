詐騙新劇本「普發現金代領陷阱」 受害人信了3帳戶慘歸零

一名受害人被詐騙集團以普發現金代領問題騙走3個帳戶提款卡。（示意圖／東森新聞）





內政部警政署「165打詐儀錶板」經常紀載最新的詐騙話術與手法。近日該網站分享了一則新案例，當事人接到一通電話，打電話的人自稱是郵局主任，告訴他「他的身分被冒用」，要幫忙報警，被害人被嚇到失去判斷能力，照著對方的話一步步加入「假警察」、「假檢察官」LINE，結果3個銀行帳戶內的錢全都被騙光。

165打詐儀錶板po出一則受騙案例，電話那頭的人自稱是台中英才郵局的主任李冠億，並詢問受害人是否有委託一個叫做江羽華的人代領普發現金，在當事人很莫名其妙地回答沒有，對方的語氣立刻變得嚴肅，告訴被害人那他的身分恐被冒用，可能涉及犯罪。

受害人當下整個被嚇壞，心想自己明明是奉公守法的好市民，怎麼可能參與犯罪？遂不停跟詐騙集團的人喊冤，一步步掉入詐騙集團的陷阱，跟著詐騙集團的指示在LINE上加入「台中小陳」，這個小陳自稱是警察，說受害人已經涉案，要求配合製作筆錄，又要受害人加入負責偵辦的「林宏松檢察官」的LINE，受害人表示，「林檢察官」要求他提供名下帳戶，他在極度驚慌中把名下3個帳戶的資訊都提供了。

這名「林檢察官」表示，為了統一保全證據，要求受害人把其中一個帳戶的錢的轉到另外兩個帳戶中，又要求受害人把3張金融卡交給一名陌生男子，受害人在餘額被提領光後，才驚覺受騙。



165打詐儀錶板分享防詐訣竅

1.有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢

2.收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證

3.政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案

4. 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之

5.不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人

