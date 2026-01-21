詐騙新手法！他收到陌生訂單信點「問題回報」 慘遭詐170萬
生活中心／李紹宏報導
詐騙手法不斷進化，近日內政部「打詐儀錶板」揭露令人心驚的案例。有民眾意外收到一封主旨為「訂單已完成」的電子郵件，內容詳列他在某商城的購物明細，金額高達3萬多元。由於他近期並未在該平台消費，懷疑個資遭冒用，隨即點擊郵件內的「問題回報」按鈕，沒想到卻步入詐騙集團精心設計的圈套，170多萬元財產被騙走。
假客服LINE詐騙手法揭秘
根據內政部「打詐儀錶板」指出，受害者點擊按鈕後，被引導加入假冒的客服LINE帳號。對方先是語氣強硬地堅稱訂單合法，甚至恐嚇受害者若堅持取消訂單，將面臨支付10倍違約金的巨額賠償，更聲稱會影響個人信用紀錄，甚至面臨法律訴訟。
這種恐嚇手段，讓原本就對網購流程存疑的被害人陷入極度焦慮與不安，進而失去理智判斷的能力。隨後，一名自稱「經理」的男子出面緩頰，佯稱願意協助取消訂單，但前提是必須配合「身分驗證」與「帳戶排除異常」程序。
對方利用被害人急於脫身的心理，透過通訊軟體逐步引導其操作網路銀行進行轉帳測試，並謊稱這些轉出的資金僅是驗證流程，當天稍後便會全數退還至原帳戶。
詐騙集團用「小額退款」博信任 受害者多次匯款遭詐百萬
在多次匯款過程中，詐騙集團為了取信被害人，初期確實曾返還小額款項。然而，隨著金額越來越大，對方突然交代被害人「暫時不要開啟網路銀行」。
對此，被害人終於察覺異狀，掛斷電話撥打165反詐騙專線求助，才發現自己的帳戶早被掏空，扣除初期領回的部分，最終損失金額高達170多萬元。
內政部藉此案例提醒大眾，若收到來源不明的交易信件，應直接透過官方網站或正式管道查證，切勿輕信信件中的「回報連結」。一旦涉及「轉帳驗證」、「違約金恐嚇」或要求「勿查看帳戶」等關鍵字，務必即刻掛斷並求救。
【內政部防詐小撇步】
一、收到信件，第一時間不是打開確認，而是確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站。
二、遇到可疑信件，並要求你操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會。
三、不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。
四、ATM、網路銀行皆無轉帳驗證，切勿相信。
（資料來源：內政部165打詐儀錶板）
