詐騙新招曝光！這幾種訊息千萬別點 別輸入LINE ID、帳號資料
網購早已是現代生活的一部分，但你是否曾因點進一個連結，而差點讓帳戶資訊、個人資料甚至存款拱手送出？面對愈來愈精密的詐騙手法，我們該如何辨識、保護自己？
網購平台成詐騙溫床 別輕易輸入個資
近年來，詐騙案件層出不窮，尤其針對網購平台的詐騙，更讓不少民眾防不勝防。刑事局詐欺防制中心警務正張佳勳指出，詐騙網站經常要求民眾輸入不必要的個資，如LINE ID、銀行帳號等，這些都是在正常網路交易中不會要求填寫的資訊。許多受害者就是在沒有警覺的情況下，輕信陌生訊息或網站，才一步步掉入陷阱。
看更多：豐原五口命案超震撼 如何避免投資詐騙？警政署偵查員親教你
「帳戶異常、驗證失敗」是假客服常用的恐嚇理由
詐騙者擅長操弄人心，經常用急迫的語氣施加心理壓力。張佳勳舉例說明，有些人會接到自稱是客服人員的訊息，對方可能表示帳戶異常、需要重新驗證，否則將報警處理。這種以恐嚇包裝的催促，會讓人陷入「不處理就出事」的慌亂中，喪失冷靜判斷力，進而照著對方指示操作。
其中一種常見的詐騙手法，是針對網路上的賣家。詐騙集團假冒買家，聲稱在購物平台上註冊失敗或付款異常，並提供一個假冒的網站連結，要求賣家「處理問題」。整個過程中，對方會不斷催促賣家點選連結、輸入個資，甚至安排假的線上客服，以看似專業的流程誘導對方一步步陷入。這種「一條龍」式的詐騙流程，讓人不易察覺異狀，直到帳戶被盜、錢被轉走才驚覺受騙。
看更多：「這種人」才是詐騙肥羊！專家提醒詐騙手法日新月異 上班族比老人更易上當
詐騙集團轉向第三方支付平台 洗錢手法再升級
除了假網站詐騙外，詐騙集團也將魔爪伸向第三方支付平台。這些平台本是為了讓線上交易更便利，但也被不肖人士當成洗錢的工具。刑事局偵查第二大隊第一隊長鍾孝倫指出，因為目前人頭帳戶的查核愈來愈嚴格，詐騙集團便另闢蹊徑，尋找外部第三方業者處理金流，規避監管。
就有某非法第三方支付公司在與博弈網站接觸時，就已清楚對方可能涉及洗錢，但依然選擇配合，雖然每筆交易收取的手續費看似微薄，僅0.3%～0.5%，但長期處理大筆金流後，利潤驚人！這家公司經手金額高達300億元，獲利至少達1500萬元。所幸檢警掌握情資，成功瓦解這起潛在的重大洗錢管道。
從台電到普發1萬 詐團劇本變換只是障眼法
為了防範類似詐騙手法，政府單位也積極採取行動。數發部數產署視察蘇凌平表示，目前的防詐策略分為「主動式掃描」與「靜態防禦」兩種，主動式掃描指的是利用AI與工具軟體，每日追蹤網路上是否出現仿冒網站；而靜態防禦則要求業者在官網明顯處標示風險提醒，強化使用者的警覺心。
看更多：普發1萬元來了？刑事局：千萬別點連結！詐騙簡訊長這樣
然而，再周密的防線，若民眾本身警覺不足，仍可能受害。張佳勳提醒，無論是台電、自來水公司、ETC費用，甚至是近期的普發1萬現金，詐騙集團總是換湯不換藥。他們會利用不同情境包裝劇本，但手法本質相同，都是引導民眾點擊不明連結、填寫個資。
面對不熟悉的訊息或網站連結，民眾最重要的是「冷靜」，別因一時慌亂就依指示操作，也不要輕易提供任何帳戶資訊。若有疑慮，應主動致電官方客服查證，不要直接回覆訊息或點選連結。
詐騙集團的手法持續進化，從話術到技術都更加精細，民眾若稍有疏忽，便可能掉入陷阱，造成財產損失。唯有提高警覺、學會辨識，才能在這場無聲的資訊戰中自保，不讓辛苦賺來的錢變成詐騙集團的獲利來源。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
