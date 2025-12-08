詐騙新招！收「Gopay」支付通知 網怒：真的很變態

近年來網路詐騙興起，有心人士的騙術也日益進步，最近一名網友就分享，自己遇到一個名為「Gopay」的電子支付，於是便上網請益網友，詢問這是否為詐騙？貼文一出，不少網友紛紛留言，直呼「連我電話跟地址都有，真的很變態。」

一名網友收到詐騙訊息。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在Dcard發文，分享一張交易明細，上面寫道，用戶購買了iPad mini 128G，使用了「先消費，後支付」的支付方式，這令她不禁好奇上網詢問大家：「Gopay是啥沒聽過啊？」值得一提的是，上面更列明買家的個人資訊，甚至連住家地址都有。

不過最引人注意的是，名為「Gopay」的電子支付，竟還提供LINE客服，原PO決定私訊對方了解情況，果不其然，最後又回到常見的詐騙手法，先佯稱買家的身分訊息、金融卡帳號遭盜用，才會多出這筆費用。

這篇貼文在網上曝光，眾人紛紛留言：「我18:41也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有，真的很變態的詐騙」、「我今天也收到，感覺是新的詐騙，估狗搜不到，只有看到這邊有人發問而已」、「今天剛收到，我還仔細看了一下到底是買什麼，下面還有假好心的取消退貨連結，騙你去LINE客服。看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了」。

