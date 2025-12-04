詐騙新招 總務信以為真匯出1722萬

▲有傳產公司總務誤信詐騙集團偽裝「總經理」，結果匯出三筆款項，公司損失1722萬元。（圖／取自Pexels）

企業遭詐事件再添一則新例。內政部警政署近日公布最新案例，一名在傳產公司擔任總務的員工，因誤信一封自稱「總經理」發出的電子郵件，竟連續三度匯款，最終造成公司損失高達55萬美元（約新台幣1722萬元）。

警方指出，該名總務日前在公司信箱收到一封信件，寄件人名義為公司總經理，理由是「因要事安排」，要求他協助建立財務部門專用的LINE群組，並附上加入用的QR code，讓總務未起疑心便照指示操作。

加入群組後，「假主管」隨即以多份資料作為佐證，稱公司有數筆款項需要緊急墊付，並進一步詢問公司可動用的資金規模。確認後，詐騙者立刻提供匯款帳號，要求當日完成匯款。

總務信以為真，當天依序匯出18萬、10萬與27萬美元。直到公司後續發現有釣魚郵件入侵跡象，才揭露整起事件竟是精心設計的詐騙。

警政署提醒，詐騙手法持續進化，尤其常見「假冒高層指示」的商務詐騙（BEC）。民眾或企業員工收到任何涉及匯款或機密資訊的郵件，都應多一道查證程序，例如致電主管本人或以其他既有管道確認身分與指示內容，切勿直接依照郵件行動。若遇到可疑訊息，也可直接撥打 165 專線查詢。

