詐騙新招！自稱台電「電費帳單算錯可退款」專家：點連結恐個資外洩

近期有民眾收到自稱「台電」發出的簡訊，內容指稱電費帳單「計算錯誤」，只要點擊簡訊中的連結就能申請退款。這是詐騙集團最新手法之一，點進連結後會進入仿冒台電官方的網頁，進一步要求填寫個資與金融資料，恐讓個資與金錢一併遭竊。

據了解，該簡訊內容多以「電費多收」與「可申請退款」為由，誘導民眾點擊連結。點進去後，畫面會出現仿造台電官方風格的頁面，標示「退款申請」、「用戶資料驗證」等欄位，要求輸入姓名、身分證字號、銀行帳號、信用卡資料等敏感資訊。刑事局表示，近期接獲不少民眾諮詢類似案件，相關諮詢案件每週約有十多件不等，所幸大部分民眾未真正受害。

刑事局公佈近期時常發生的詐團新招。圖／台視新聞

台電也在臉書粉絲專頁發布警訊，強調目前電費退款僅有兩種方式，第一是直接於下一期帳單中折抵，第二種則為臨櫃辦理退款。刑事局補充，詐騙網址雖然可能帶有台電英文縮寫，但後方往往夾帶一長串異常英文字母或亂碼，可作為判斷依據之一。

台電退款方式僅有於下期帳單抵扣以及臨櫃退款兩種辦法；刑事局則提醒，假的台電網址往往會有奇怪的英文字串或亂碼。圖／台視新聞

資安專家劉彥伯則提醒，即使沒有填寫任何資料，只要點開可疑網址或附件，就可能被植入惡意軟體，導致電腦內部資料遭竊，嚴重時甚至會連帶影響金融帳號安全，出現帳戶資料外洩、金錢被盜領等風險。

若民眾認為電費金額確實有異常，應直接透過台電客服專線或官方管道查證，不要透過來路不明的簡訊連結操作，以免在不知不覺中成為詐騙集團的目標。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

