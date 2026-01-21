詐騙新招！LINE綁定帳號整組被盜 官方警示

詐騙猖獗，時不時都會想出新招來騙你！最近LINE官方發文警惕，呼籲大家不要綁定來路不明的Apple或Google帳號，如此一來，最嚴重帳號恐怕會直接被盜走。

近期傳出詐騙新招。（示意圖／中天新聞）

LINE官方表示，近期LINE團隊收到許多用戶回報，LINE帳號被盜了，查看原因發現，詐騙集團以免費好康，例如遊戲虛寶為誘因，請用戶把LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號。甚至，還額外要用戶提供LINE簡訊認證碼，以及回傳LINE設定畫面來確認。這麼一來，用戶LINE帳號就直接被對方偷走了。

官方指出，LINE帳號額外綁定Apple或Google帳號，本來是有好處的，那就是當您的LINE有問題時，比較有機會找回原帳號（才有大家最在意的好友名單，跟所備份的聊天記錄），但前提是，所綁定的這個Apple或Google帳號，不能是別人的，甚至是陌生網友提供的，這樣會導致LINE帳號被盜。

避免LINE被盜須知

1. 免費好康可能有詭

2. 「LINE認證碼」只有自己換機才需要，有人要你給，就是詐騙。

3. LINE帳號綁定Apple或Google帳號有好處，那就是帳號被盜時，較有機會找回帳號。但是不可以綁定別人的Apple或Google帳號

換機教學_02

（圖／LINE官方）

