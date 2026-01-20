詐騙更惡劣！蘆洲弒親案遭冒名「捐款」家屬痛斥否認：只想安靜處理後事

社會中心／洪正達報導

弒親逆子廖聰賢已收押，但卻有詐騙人士冒名家屬對外募款，讓真正的家屬不得不聲明痛斥。（圖／翻攝畫面）

新北蘆洲區發生慘絕人寰的弒親案，平日開小貨車賣蔥油餅的廖姓夫婦，竟然被現年36歲的啃老逆子殺害，使得社會目前仍處於驚恐中，沒想到詐騙分子也利用這起命案以及民眾的同理心，假冒家屬名義對外募款，讓廖家的家屬逼不得已要發出聲明。

據了解，近期有不明人士假冒廖家人的家屬名義對外發起募款，家屬則於20日發出聲明強調，迄今並未對外發起任何形式的募款活動或是設立捐款帳戶，他們只想安靜的處理後事，也期盼外界要尊重隱私。

家屬也澄清並呼籲，若有接到「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」家屬名義募款，並要求匯款、捐助等訊息，都是不實詐騙，請民眾切勿轉發未經證實的募款資訊，別讓愛心被不法分子利用。



