詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光

生活中心／游舒婷報導

內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。

詐騙社群媒介比例最高的Facebook。（圖／取自網路詐騙通報查詢網）

在台灣擁有許多用戶的小紅書，不少人會透過APP查詢旅遊景點、穿搭等等，更有明星使用小紅書分享私下生活，拉近和粉絲之間的距離。因此封鎖小紅書消息一出馬上引起網路討論。網友指出，實際查詢臉書詐騙更多，為什麼不封鎖臉書呢？

實際上數發部「網路詐騙通報查詢網」查詢，統計資料顯示，過去30天內通報疑似詐騙的訊息一共有7萬7655則，確認是詐騙訊息是2萬8215則，其中比例最多的前三名是產品服務、身分冒充和其他詐騙。

如果是詐騙媒介的比例，Facebook佔了最大宗，總共有5萬1267則，其次是Threads、Instagram、Meta 廣告聯播網、Meta Msg、Line、Tiktok、Google，小紅書並不在排行榜上。

臉書上詐騙猖獗，除了社團買賣，也有許多一頁式購物網站，用戶常常神不知鬼不覺就上當，建議民眾進行多方查證，不要輕易點進來路不明的網站。

