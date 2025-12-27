詐騙朋友5511萬！假富二代包機旅遊、買奢侈品「一年全花光」
上海一名黃姓女子長期在社群平台上把自己包裝成「富二代」，假裝生活很奢華，對人自稱稱從事信託、古董拍賣與奢侈品交易，成功取得友人信任後，陸續詐騙對方人民幣1300多萬元（新台幣約5511萬元），全都用來環球旅行、包機出遊或者買奢侈品等。黃女被識破後，目前已遭警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
根據《新民晚報》報導，今年9月8日，劉姓女子在家人陪同下，前往上海市長寧公安分局江蘇路派出所報案，指控遭黃姓友人長期詐騙，損失金額高達1300多萬元人民幣。
警方調查發現，劉女去（2024）年10月在一次聚會中結識黃女，因興趣相投迅速成為好友。交往期間，黃女自稱任職於知名信託公司，經手高額資金與古董、奢侈品交易，並頻繁在社群平台分享高端消費與出國旅遊照片，逐步建立「富二代、成功人士」形象，取得劉女信任。
其後，黃女得知劉女擁有境外帳戶，主動提議欲透過該帳戶將一筆約8000萬元人民幣的「公司資金」從境外匯回中國，並承諾完成後雙方可平分4%返利。劉女誤信只需提供帳戶即可獲利約160萬元人民幣，遂答應協助。
然而，接下來數月，黃女陸續以「墊付利潤」、「律師費」、「匯率差」等理由，要求劉女多次向指定帳戶轉帳，單筆金額從數千元到十多萬元不等，後期甚至要求劉女代墊境外差旅、奢侈品與高端消費費用。每當劉女提出質疑，黃女即以「後續公司會全額報銷」、「不繼續之前投入的錢就全沒了」等說法混淆劉女。
直到親友上門催討借款，劉女才在丈夫追問下承認，她為了配合黃女的各種要求，不只動用家裡的積蓄，還向親友借款並申請部分銀行貸款，累計轉帳金額已超過1300萬元人民幣。警方查明，相關款項全數被黃女用於環球旅遊、包機出行及購買奢侈品，短時間內即揮霍殆盡。
接獲報案後，上海警方成立專案小組深入調查，發現黃女在社群平台塑造的「富二代」形象完全虛構，所謂信託公司與高額業務亦不存在任何實際往來或資金流水。警方掌握關鍵證據後，赴外省市將黃女拘捕歸案。
黃女到案後坦承犯行，供稱自己並無固定工作、家庭條件普通，在發現劉女經濟狀況良好後，遂萌生詐騙念頭，所有用於打造高端形象的資金，實際皆來自劉女的轉帳款項。警方表示，黃女目前已因涉嫌詐騙罪，遭上海長寧警方依法刑事拘留，案件仍在持續偵辦中。
