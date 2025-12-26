詐騙朋友5511萬！假富二代「包機出遊、環遊世界」 贓款1年全花光

中國上海一名女子詐騙朋友1300多萬人民幣，全都花在奢侈消費。圖／翻攝自《新民法譚》

中國一名女子把自己包裝成富二代，騙走朋友1300多萬人民幣（約新台幣5511萬元），女子在一年內將贓款用於出國旅行、包機出遊、購買奢侈品等，在1年內就把贓款揮霍殆盡。目前這名女子已經被警方拘留，案件正在進一步偵辦中。

中國上海一名劉姓女士到長寧公安分局江蘇路派出所報案，表示遭到黃姓女子詐騙1300多萬人民幣。劉女透露在2024年10月一次聚會中認識黃女，因為興趣相投，兩人迅速成為好朋友，黃女自稱在信託公司工作，並從事骨董買賣、奢侈品交易的業務，黃女也在社群平台上頻頻展示奢侈生活，逐漸取得劉女信任。

某次黃女在得知劉女擁有境外帳戶後，主動提出要透過劉女的帳戶，從境外轉入一筆8千萬人民幣的公司款項到國內，事成劉女可分得2%返利，劉女想說只是提供帳戶就可以賺進160萬元（換算約新台幣678萬元），便答應黃女請求。

沒想到答應後數個月，黃女都以「墊付利潤、律師費、匯率差」等理由，要求劉女向指定帳戶轉帳，金額從幾千到十幾萬人民幣不等。後來，黃女還將境外商務旅行、奢侈品消費，也轉嫁由劉女支付。每當劉女提出質疑，黃女就會用「後續公司會全額報銷結算」、「不做的話之前投的錢就都沒了」等話術塘塞。

為了滿足黃女的需求，劉女與丈夫還跟親友借貸、動用家中積蓄，一共轉帳給黃女1300萬人民幣，而這些錢都被黃女用於環球旅遊、包機出遊、購買奢侈品。警方調查發現，黃女在社群上塑造的富二代、成功人士的形象都是虛構，其所謂的信託公司，也跟黃女沒有任何往來，認為黃女有詐騙嫌疑。

警方將黃女逮捕後，黃女坦承犯行，並表示她沒有固定工作，家庭經濟條件一般，在發現劉女經濟狀況良好後，就萌生詐騙念頭，並透露從劉女詐騙所得的1300萬人民幣已經被揮霍一空。目前黃女因涉嫌詐欺罪遭警方拘留，案件在進一步偵辦當中。



