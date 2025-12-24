詐騙案主要平台 數發部︰並非小紅書

藍委24日詢問封鎖小紅書的打詐成效，數發部長林宜敬（見圖）坦言，詐騙案件主要集中在Meta、Threads等平台。（姚志平攝）

內政部日前以小紅書拒絕配合打擊詐騙為由，要求台灣網路資訊中心封鎖其網域1年，影響約300萬名台灣用戶，藍委洪孟楷24日詢問封鎖成效，數發部長林宜敬坦言，詐騙案件主要集中在Meta、Threads等平台，並非小紅書，封鎖平台是應內政部要求執行。另外，負責網路源頭管理的數發部數產署明年度預算大增數十億，卻僅新增1億元打詐經費，也遭在野痛批。

洪孟楷昨在立法院交通委員會質詢時指出，打詐通報平台顯示，通報來源仍以Meta、Threads為大宗，顯示下架小紅書與整體打詐成效之間，並無太大關聯；洪孟楷當場質問林宜敬，現在詐騙是否有變少？

林宜敬說明，政府並未直接下架小紅書，而是由內政部要求台灣網路資訊中心封鎖相關網域；並坦言就通報數據而言，詐騙案件主要仍集中在Meta、Threads等平台，並非小紅書。

而被外界視為防詐第一線的數發部數產署，在115年度的「促進數位創新動能轉型升級」項目編列預算高達56.6億元，較114年度核定的19.4億元暴增近3.7倍，但打詐專款新增經費竟僅有1億元。

國民黨立委陳菁徽抨擊，民眾在乎詐騙案是否減少，數產署編列預算卻只看過程、不看結果，編列3億元的「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」核心KPI竟是使用量280萬人次以上，意味著廠商只要完成280萬點擊率就能結案，看不出打詐決心。

陳菁徽直言，面對日益翻新的數位詐騙，若不增加實質投入，打詐國家隊恐怕只能淪為「口嗨隊」。

數發部則強調，數產署成立初衷是發展數位經濟，但因為社會情勢發展，數發部被分配的打詐任務是源頭防治，所以仍編列部分預算。