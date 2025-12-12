詐騙案16名被告僅1人遭判刑「其餘無罪」 網轟辛苦第一線.後面沒防線

檢警起訴蘇姓兄弟一家4口及仲介、金主等16人，指控他們假冒代書與柬埔寨詐團勾結，專對假投資或者假愛情詐騙的被害人，辦高利房貸再收取費用，涉犯詐欺、重利、洗錢等罪。不過法院審理後認定只有其中1名貸款仲介有通聯記錄證明不法，判刑1年8月，其餘15人因證據不足全部無罪。

誘投資騙加碼出金 誆辦房貸「連剝三層皮」

一大排詐欺嫌犯，檢警指控他們用代書身分和詐騙集團聯手騙錢，一共16名被告加上共犯。雖然移送時很風光，但一審判決結果卻很諷刺，只有1個貸款仲介許博皓判刑1年8個月，其他15名1詐騙嫌犯「全部無罪」！

調查發現詐騙集團犯罪手法縝密，先用假愛情或假投資吸引被害人上鉤，面交取款或買金條虛擬幣拿走第一波現金。而被害人發現帳戶被凍結或沒錢，詐騙集團一面安慰說再加600萬就出金，另一邊安排可以立即放款的代書，幫被害人辦房貸、信貸，錢一來 又被詐騙集團收走不出金，等被害人一回神現金沒了、房屋被抵押，還背貸款債務，等於連剝三層皮。

辛苦逮詐團卻輕判 基層警嘆：難怪民眾不信任司法...

基層員警好無奈，大罵「警察認真抓、法官拼命放，難怪民眾不信任司法」。律師也解釋，該案件證據資料並沒有辦法證明被告具有主觀犯罪故意，因此判決無罪，不過檢方可依法提上訴，至於高等法院審理是否會有不同判斷，有待觀察。

而網友看到判決結果也大罵「辛苦第一線，後面沒防線」，警察忙半天結果法院判無罪，還諷刺「從一開始就是很辛苦抓到、很輕鬆交保，無罪不意外」！

打擊詐騙和罪犯周旋，定罪率和刑度卻不成比例，恐讓詐騙繼續猖獗。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／李若慈、許修銘 責任編輯／施佳宜

