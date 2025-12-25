詐騙死1警…巡佐「重疊車手逃逸路線」自撞亡！靈堂接白包 調查結果曝

記者簡榮良／高雄報導

如何阻止悲劇再發生，是刻不容緩的議題！高雄新興分局54歲張姓巡佐12日偵辦詐騙刑案，沿著車手逃逸路線調閱監視器，途中自撞違停小貨車血流不止殉職，為警界投下一枚震撼彈。市警局昨（24）日針對死者工時、勤務進行體檢，初步沒發現異常。前警政署長陳家欽日前也親抵靈堂，致贈慰問金5萬元。張巡佐23日任務結束，羽化成仙。

市警局昨（24）日針對工時是否過長、勤務繁重是否合理進行體檢，初步沒發現異常。（圖／民眾提供）

12日下午13時15分，張員在外偵辦刑案勤務追查詐團車手活動路線，並沿途調閱影像，騎車行經建國三路、市中一路口時，撞上一輛違停的小貨車；猛力撞擊瞬間，整個連人帶車向後彈，倒地後動也不動，血流不止，經送醫搶命後，仍然宣告不治。34歲違停柳姓司機低調表示：「就面對」，沒料到卸貨違停害命，被依過失致死罪送辦。

張姓巡佐自撞違停貨車倒地，送醫搶命仍不治。（圖／翻攝畫面）

悲傷之餘，也得釐清是否工時過長？勤務繁重是否合理？市警局24日上午8時，召開安全衛生防護委員會，針對張員的排班時數、車輛維修保養狀況等進行體檢，初步沒發現異常。不過，也藉此案揪出潛在危險因子，檢討、改善。

54歲張姓巡佐為新興分局前金分駐所員警，民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至新興分局服務，表現相當優異，一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，分局全體同仁均相當不捨，張員已於23日舉辦告別式，任務結束，羽化成仙。

台灣警政發展協會理事長、前警政署長陳家欽日前也親赴靈堂向家屬表達慰問，並致贈慰問金5萬元。陳家欽表示，這件事讓人更清楚地看到，第一線執法同仁長期承擔的真實挑戰與危險，希望社會各界支持警察工作。

貨車司機對於違停導致巡佐自撞身亡，低調表示「就面對」。（圖／翻攝畫面）

