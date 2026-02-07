詐騙波及 社福機構慘淪警示戶

詐騙橫行連公益團體都無端遭波及，恐影響民眾捐款意願。一些社福機構因捐款人遭詐騙報警偵辦，造成捐款帳戶被列為「警示戶」遭凍結，華山基金會近期的公益行動，就因涉及詐騙事件一度被列為警示戶，經歷24小時後才解除，社福團體為免困擾，有些因此取消帳戶轉帳捐款管道，鼓勵民眾多多透過信用卡、郵政劃撥等方式捐款。

華山基金會表示，募款仍有三分之一缺口，擔心層出不窮的詐騙可能影響捐款進度。除華山基金會，聯合勸募協會也曾被凍結帳戶。聯勸祕書長朱紫碧表示，該案例是有詐團要求受騙者先行善捐款，獲得收據後，才能加入另一個受騙群組，受害者驚覺被詐騙因此報案，在未查明情況下，警方連捐款帳戶一併凍結。但她強調，許多捐款人仍熟悉轉帳捐款，不太可能撤下捐款帳號，但由於詐騙猖獗，許多長者也紛紛透過郵政劃撥捐款。

家扶基金會社會資源處主任吳彥明說，詐騙集團一開始是用如「投資賺錢要行善」等話術，並變造捐款收據，取信受騙民眾，後來還有設立以假亂真的網站，要求弱勢民眾提供存摺及金融卡，騙取個資及帳戶，無非就是運用公益形象來詐騙民眾。

據公益自律聯盟調查指出，受訪組織有29.5％曾遭遇資安事件，最常見的是高達64.3％的捐款人接到詐騙電話或已受騙，且資安事件發生後，有3成以上組織面臨「定期定額退捐」及「捐款人表達不信任」，也有2成組織的整體募款金額下降四分之一。有受害公益團體說，捐款人打電話來罵到爆，從來沒有停止過處理客訴電話，甚至還直言要停捐。調查更顯示，有2成組織沒有任何的資安防護措施。

公益自律聯盟祕書長沈怡如表示，大家都認為資安很重要，但社福團體卻有密碼未定期更新、共用帳密等情況，部分資安公司的費用對一些中小型社福團體來說可能是天價，所以沒有預算加強資安，自律聯盟組成小組協助盤點公益團體可能的資安破口，培訓種子教師、完成社福團體資安手冊，讓組織可獲得基本的保護。