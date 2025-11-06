詐騙洗錢還這麼高調！「陸上皇宮」成證物、辦案人員看傻眼

記者鍾釗榛／綜合報導

刑事局查扣價值4千萬元的勞斯萊斯幻影。（圖／翻攝畫面）

檢調單位近期針對柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」展開搜索行動，一口氣查抄旗下多處豪宅與空殼公司，拘提25人到案，總資產高達45億元。其中最吸睛的戰利品，竟是一輛價值超過4000萬台幣的勞斯萊斯Phantom幻影，讓調查官都直呼「太誇張！」。

團成員比富豪還敢花

這輛有「車中之王」之稱的Phantom，第八代版本延續了英倫貴族風範，外型低調卻處處散發財力。最特別的是那道會發光的進氣格柵與星光車頂，在夜色中閃閃發亮，彷彿在宣告「我就是錢太多」。勞斯萊斯每款車每輛都能量身打造，從皮革到飾板都能客製，完全是上流社會的行動名片。

勞斯萊斯Phantom有車中之王的稱號。（圖／翻攝Rolls-Royce網站）

奢華到極致

Phantom自誕生以來就被譽為「世界上最好的汽車」，象徵身份與地位。太子集團高層竟把它當日常座駕，出入豪宅、會所，一路排場比政商名流還誇張。如今這輛幻影被查扣入庫，成為詐團「紙醉金迷」生活最具象徵的證物。

每一輛勞斯萊斯Phantom都是訂製的奢華行宮。（圖／翻攝Rolls-Royce網站）

黑金奢華神話終於破滅

從上億豪宅到千萬超跑，太子集團過去堪稱「行動財富秀」。如今檢調一舉搜出這輛幻影，也等於揭開詐騙帝國的虛榮面具。

