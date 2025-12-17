詐騙犯慘了！內政部修法新增「禁奢條款」 3面向打詐重點一次看

即時中心／黃于庭報導

隨著科技日益進步，詐騙手段更加無孔不入，騙取民眾個資、錢財。我國政府持續打詐，《詐欺犯罪危害防制條例》施行滿1年，內政部依據實務執行情形提出檢討，經行政院會通過後提出修正草案，並於今（17）日完成立法院內政委員會審查。內政部強調，這次修法將從加重處罰、加速攔阻詐騙金流及加強被害人保障3大面向，全面強化打擊詐騙集團的法制工具，期盼後續儘速完成三讀程序。

內政部指出，本次修法就3大方向再精進。首先為加重處罰，針對造成100萬元以上之高額財產損害，或教唆、利用未成年人、80歲以上或非本國籍人士之詐欺行為，加重刑責，回應社會期待。

第2，加速攔阻詐騙金流，因應網路詐騙金流移轉快速，修法強化警政機關即時通報、警示帳戶及跨業聯防機制，以及警銀合作喚醒潛在被害人，降低民眾財產損失。第3，加強被害人保障，在詐欺犯罪量刑中納入禁奢條款，避免犯罪所得遭不當揮霍，減輕被害人承受傷害。

內政部強調，詐騙犯罪手法不斷翻新，政府必須持續精進制度，本次修法於內政委員會審查過程中，朝野委員充分討論、凝聚共識，對於共同支持防詐修法，表達誠摯感謝。

