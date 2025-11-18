詐騙犯用鞭刑重懲？7成民眾贊成「抽下去」 86%認現行罰則太輕

近幾年詐騙問題在台灣非常嚴重，因此詐騙防治也成為政府施政重點之一。近日有民調結果顯示，高達92%的台灣民眾，認為詐騙情形嚴重，且有54%對於政府打詐表現不滿意，有高達86%民眾認為台灣現行法律對詐騙犯罪的刑罰太輕，7成民眾贊成詐騙刑罰可施以鞭刑。

詐騙集團猖獗因此詐騙防治成為政府施政重點之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《TVBS民意調查中心》今（18）日公布「詐騙犯罪相關議題民調」，日前行政院會也提出詐欺犯罪危害防制條例修正草案，希望提高詐騙犯罪的罰責。最近新加坡修法通過加重詐騙刑罰可施以鞭刑，有人認為台灣應該效法，以鞭刑嚇阻詐騙犯罪。

TVBS民調中心最新調查結果顯示，高達86%民眾認為台灣現行法律對詐騙犯罪的刑罰太輕，僅3%認為剛好，更僅0.2%認為太重，11%沒有意見。而對於台灣應引進鞭刑，處罰詐騙犯的建議，有70%民眾贊成（50%非常贊成，20%還算贊成），明顯高於19%不贊成（13%不太贊成，6%很不贊成），11%沒有表示意見。

進一步交叉分析發現，無論政黨傾向為何，民眾對於台灣應引進鞭刑處罰詐騙的看法，皆是贊成的比例高於不贊成。民進黨認同者有66%贊成，高於24%不贊成；國民黨認同者有74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者更有83%贊成，僅14%不贊成；中立民眾也有70%贊成，明顯高於18%不贊成。

日前行政院會也提出詐欺犯罪危害防制條例修正草案。（圖／報系資料照）

調查也顯示，高達92%的台灣民眾認為目前台灣詐騙的情形嚴重（75%非常嚴重，17%有點嚴重），僅4%認為不嚴重，4%沒有意見。進一步詢問民眾有無遇過詐騙，調查結果有26%民眾表示經常遇到，38%偶爾遇到，18%很少遇到，只有18%表示沒有遇到，顯示遇到詐騙訊息幾乎已成為民眾日常。

對於政府打擊詐騙的表現，54%民眾表示不滿意（20%不太滿意，34%很不滿意），有有 24%滿意（7%非常滿意，17%還算滿意），22%沒有意見。與今年五月的調查相較，滿意的比例下滑一成，不滿意的比例也略減3個百分點；無意見比例較高。而對於政府宣導詐騙的滿意度，有42%民眾表示滿意（10%非常滿意，32%還算滿意），也有46%不滿意（21%不太滿意，25%很不滿意），意見較為分歧，另外12%沒有表示意見。顯示雖然部份民眾對防詐宣導較有感，但並不滿意政府打詐的整體成效。

旅居新加坡30年，演員洪秀玉分享當地鞭刑震撼經驗，認為制度雖嚴厲但有效維持治安。(圖／報系資料照）

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00，共接觸1,193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1,015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

