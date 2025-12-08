詐騙猖狂沒在怕 藍委曝：判決書如完美「詐欺犯教戰手冊」

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國內詐騙持續橫行，日前更發生彰化一名清寒男大生被詐騙集團騙光積蓄後，選擇輕生的悲劇。國民黨立委吳宗憲今（8日）則指，他收到一份陳情，內容是有關詐騙案的判決書，他看完之後終於懂了，為什麼台灣的詐騙集團越來越肆無忌憚？因為我們的判決書，簡直就是最完美的「詐欺犯教戰手冊」。

吳宗憲表示，這份判決的被告提供4個帳戶，導致11個被害人受騙，金額近百萬元，結果判有期徒刑3個月，易科罰金9萬元。這份判決，狠狠地教會了詐騙集團和想賣帳戶的人四件事，第一、「被害人吃到飽，刑度不加價」，法院告訴你，因為只是「交出帳戶」這一個動作，所以不管帳戶害慘1個人還是100個人，法律都算「只做了一件事」，害1個人是3個月，害10個家庭破碎也是3個月。

吳宗憲再說明，第二、「幫詐團隱匿多少錢都沒差」，不管這個帳戶是幫詐團洗錢10萬元，還是隱匿100萬元，在判決裡，結果常常都一樣，金額的增加，並沒有反應在被告的刑期上。

吳宗憲接續指出，第三、「犯後跑路沒關係，被抓到只要演一下」，該案被告曾經被通緝，代表被告出事後選擇逃避，但要在筆錄上說句「我承認」，就算沒和被害人談和解、沒有賠償被害人一毛錢、就算曾逃亡，依法就是「自白減刑」。第四、「我是幫兇我最大」，只要不是真正騙的那個人，在詐團地位就是「幫助犯」，依法「得」減輕其刑，法院無視詐團如果沒有帳戶來洗錢，就沒有詐騙的事實，自動幫人打折。

吳宗憲諷刺稱，先替「幫助犯」打折，「自白」再減價，最後這單算「批發價」，只判3個月，不用賠償任何人，只要給國家9萬元，完全不怕被關！當司法用9萬元的代價，輕放了造成11人受害，甚至間接導致社會悲劇的幫兇，這已經不是仁慈，這是殘忍！這是在告訴所有潛在的犯罪者：「衝吧！風險很低，CP值超級高。」

吳宗憲感嘆， 彰化一名20歲男大生被詐騙集團騙光積蓄，絕望輕生，這就是為什麼男大生走投無路，而詐騙集團卻在開香檳慶祝，因為我們的司法，正在替他們撐腰。

吳宗憲呼籲，請法務部、司法院向大家說明，能否在詐欺洗錢案件中，把被害人人數、金流規模、通緝紀錄、是否賠償寫進更具體的審酌標準，打詐不能只靠警察在第一線拼命，司法若還用「案心態處理詐騙鏈，下一個悲劇，只會更快到來。

