詐騙猖獗迫使金融單位出招！擔心銀行鎖帳？你該用這3招自保

銀行防詐政策升級，導致鎖帳事件頻傳。很多人擔心帳戶不小心被凍結，卻又不知如何自保。這篇帶你了解銀行政策背後的原因，並提供3大實用建議，幫你降低帳戶被誤鎖的風險。

最近銀行鎖帳事件頻傳，讓使用者各個人心惶惶，深怕一個收款、轉帳的動作帳戶就被凍結，一旦凍結就必須臨櫃處理，半天的時間就沒有了。銀行為什麼近期會這麼大動作地執行這些措施呢？

從今（2025）年起銀行陸續推出各種風控政策，包括降低當日提款額度、久未動用帳戶變成靜止戶、存款金額過低就鎖帳戶等，而近兩個月又以台新銀行與中國信託銀行鎖帳戶的動作最為頻繁。

台新銀行因為引進AI偵測，只要AI認定你金流有問題，就會直接鎖帳戶，現在的政策都是「先鎖再說」，銀行不會預先打電話通知，而是鎖了之後才會寄簡訊提醒，讓許多人沒有心理準備，要繳納卡費也成為問題。

針對這些政策，我認為有幾個重點可以討論。首先是政府與金管會的2個立場。

1. 打擊詐騙為第一優先。台灣詐騙案件屢創新高，金管會與警政單位要求銀行加強控管金流，避免成為詐騙洗錢工具。

2. 要求銀行落實「比例原則」。防詐之餘，必須顧及一般用戶的使用便利性與合法權益；也就是必須在「防詐力度」與「金融服務便利性」之間取得平衡。

接著則是銀行的3個考量。

1. 降低洗錢與風險帳戶數量。ATM降額、轉帳延遲，是為了使「快速金流移轉」變得困難，讓詐騙集團無法在短時間內洗錢。

2. 避免被政府或輿論質疑「配合不力」。銀行若帳戶頻繁被用於詐騙，會被金管會與檢警點名，形象與評鑑受損。

3. 提升AI風控與數位治理能力。利用 AI 偵測金流異常，可以節省人力，但也造成誤殺問題（例如正常用戶被鎖帳戶）。

銀行防詐升級 3招自保 避免帳戶被鎖

銀行這些措施，也讓民眾對於個人帳戶產生強大的不安全感，甚至有人擔心台灣的金融控管會慢慢像中國一樣—自己的錢放在銀行，卻隨時可能提不出來。對此，我有幾個建議。

1. 存款分散管理，不單押數位帳戶。建議「主帳戶＋收款帳戶＋儲蓄帳戶」分開處理。主帳戶最好使用傳統帳戶，風控標準較寬鬆。

2. 避免頻繁收付款動作。收款後隔幾天再轉出，不要立即轉帳（AI會判定為洗錢）。建議集中收款每月1～2次，較不會被誤判。

3. 每半年登入、存提款一次，避免變成「靜止戶」。特別是郵局、台銀這類公股機構，帳戶一段時間沒用就會鎖功能。定期小額轉入、自動扣款是最簡單的活化方式。

至於鎖帳戶會有什麼樣的影響？⑴乾淨帳戶不會影響到信用評分，但如果變成警示帳戶就會有影響，揭露時間最長3年。⑵若帳戶有連結信用卡做自動扣繳，原本享有的加碼回饋權益就會受損。

掌握刷卡頻率與額度比 守住信用分數

除了鎖帳戶，信用卡也有可能會被銀行「主動停卡」。只要半年以上沒有消費紀錄，銀行就有可能會執行。但不像銀行帳戶直接先鎖再說，他們會事先通知，讓你有時間應對。

銀行的做法有兩種，一是降低信用卡額度至2萬元，二是直接停卡。如果收到降低額度通知，可以打去銀行詢問，看能不能幫你保留額度，接著你要在當月任意消費一筆，否則銀行下個月撈資料時發現你沒用，還是會下調你的額度。而下調額度將導致「信用卡總額度下降」，進而影響到信用卡額度使用率，如果你本身刷卡金額高就有可能影響到信用分數。

信用卡額度使用率＝刷卡總額÷信用卡總額度。建議比率應該控制在30%以下，超過就會斟酌扣信用分數，所以當額度被下調你的分母就會減少。

如果被停的卡片是你人生第一張信用卡，你的「信用長度」（與銀行往來的時間）就有可能會縮短。可以致電銀行看有沒有其他補救方式，能保留就盡量保留，以免影響信用分數。

建議大家閒來無事就打開自己的銀行帳戶，讓它活化，避免帳戶被鎖；想保留的信用卡也要偶爾拿出來使用，以防被降額或停卡。

當前的政策配套措施確實有問題存在，但只要使用者、銀行與金管會持續磨合，相信未來能找到兼顧安全與便利的平衡點。

文章出處：《Money錢》2025年11月號

