詐騙猖獗迫使金融單位出招！擔心銀行鎖帳？你該用這3招自保
銀行防詐政策升級，導致鎖帳事件頻傳。很多人擔心帳戶不小心被凍結，卻又不知如何自保。這篇帶你了解銀行政策背後的原因，並提供3大實用建議，幫你降低帳戶被誤鎖的風險。
最近銀行鎖帳事件頻傳，讓使用者各個人心惶惶，深怕一個收款、轉帳的動作帳戶就被凍結，一旦凍結就必須臨櫃處理，半天的時間就沒有了。銀行為什麼近期會這麼大動作地執行這些措施呢？
從今（2025）年起銀行陸續推出各種風控政策，包括降低當日提款額度、久未動用帳戶變成靜止戶、存款金額過低就鎖帳戶等，而近兩個月又以台新銀行與中國信託銀行鎖帳戶的動作最為頻繁。
台新銀行因為引進AI偵測，只要AI認定你金流有問題，就會直接鎖帳戶，現在的政策都是「先鎖再說」，銀行不會預先打電話通知，而是鎖了之後才會寄簡訊提醒，讓許多人沒有心理準備，要繳納卡費也成為問題。
針對這些政策，我認為有幾個重點可以討論。首先是政府與金管會的2個立場。
1. 打擊詐騙為第一優先。台灣詐騙案件屢創新高，金管會與警政單位要求銀行加強控管金流，避免成為詐騙洗錢工具。
2. 要求銀行落實「比例原則」。防詐之餘，必須顧及一般用戶的使用便利性與合法權益；也就是必須在「防詐力度」與「金融服務便利性」之間取得平衡。
接著則是銀行的3個考量。
1. 降低洗錢與風險帳戶數量。ATM降額、轉帳延遲，是為了使「快速金流移轉」變得困難，讓詐騙集團無法在短時間內洗錢。
2. 避免被政府或輿論質疑「配合不力」。銀行若帳戶頻繁被用於詐騙，會被金管會與檢警點名，形象與評鑑受損。
3. 提升AI風控與數位治理能力。利用 AI 偵測金流異常，可以節省人力，但也造成誤殺問題（例如正常用戶被鎖帳戶）。
銀行防詐升級 3招自保 避免帳戶被鎖
銀行這些措施，也讓民眾對於個人帳戶產生強大的不安全感，甚至有人擔心台灣的金融控管會慢慢像中國一樣—自己的錢放在銀行，卻隨時可能提不出來。對此，我有幾個建議。
1. 存款分散管理，不單押數位帳戶。建議「主帳戶＋收款帳戶＋儲蓄帳戶」分開處理。主帳戶最好使用傳統帳戶，風控標準較寬鬆。
2. 避免頻繁收付款動作。收款後隔幾天再轉出，不要立即轉帳（AI會判定為洗錢）。建議集中收款每月1～2次，較不會被誤判。
3. 每半年登入、存提款一次，避免變成「靜止戶」。特別是郵局、台銀這類公股機構，帳戶一段時間沒用就會鎖功能。定期小額轉入、自動扣款是最簡單的活化方式。
至於鎖帳戶會有什麼樣的影響？⑴乾淨帳戶不會影響到信用評分，但如果變成警示帳戶就會有影響，揭露時間最長3年。⑵若帳戶有連結信用卡做自動扣繳，原本享有的加碼回饋權益就會受損。
掌握刷卡頻率與額度比 守住信用分數
除了鎖帳戶，信用卡也有可能會被銀行「主動停卡」。只要半年以上沒有消費紀錄，銀行就有可能會執行。但不像銀行帳戶直接先鎖再說，他們會事先通知，讓你有時間應對。
銀行的做法有兩種，一是降低信用卡額度至2萬元，二是直接停卡。如果收到降低額度通知，可以打去銀行詢問，看能不能幫你保留額度，接著你要在當月任意消費一筆，否則銀行下個月撈資料時發現你沒用，還是會下調你的額度。而下調額度將導致「信用卡總額度下降」，進而影響到信用卡額度使用率，如果你本身刷卡金額高就有可能影響到信用分數。
信用卡額度使用率＝刷卡總額÷信用卡總額度。建議比率應該控制在30%以下，超過就會斟酌扣信用分數，所以當額度被下調你的分母就會減少。
如果被停的卡片是你人生第一張信用卡，你的「信用長度」（與銀行往來的時間）就有可能會縮短。可以致電銀行看有沒有其他補救方式，能保留就盡量保留，以免影響信用分數。
建議大家閒來無事就打開自己的銀行帳戶，讓它活化，避免帳戶被鎖；想保留的信用卡也要偶爾拿出來使用，以防被降額或停卡。
當前的政策配套措施確實有問題存在，但只要使用者、銀行與金管會持續磨合，相信未來能找到兼顧安全與便利的平衡點。
（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 7
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 1 天前 ・ 7
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 17
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 4
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 54
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9
843張中籤現賺6.2萬！台積電夥伴轉上櫃今申購最終日 第三季獲利季增300%超亮眼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導致力於開發設計化學品供應設備的矽科宏晟，將從興櫃轉上櫃，上櫃前現金增資發行新股，10%由員工認購，其餘同時以競價拍賣及...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 17 小時前 ・ 6
定期定額也需要投資策略嗎？定期定額等於無腦投資？定期定額還能搭配哪些進階策略？｜投資診療室
一位網友在論壇分享：這幾年定期定額投資，但仔細想想，其實只是每個月被動扣款，沒有研究標的、沒有調整策略。反觀朋友除了定期定額，還會搭配智慧加減碼、股息再投資，甚至撥一部分資金投資個股，讓資金運用更有效率。這讓他開始懷疑：定期定額真的算是一種投資策略嗎？還是只是「懶人投資」的自我安慰？ 本周投資診療室就來解答：定期定額也需要投資策略嗎？定期定額還能搭配哪些進階策略？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 1
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「處理新青安代價滿高的！」 央行楊金龍10大QA一文看懂
央行房市管制沒有鬆綁，但房貸回歸各銀行內部控管，央行總裁楊金龍強調，這不是甩鍋，至於是否樂見「新青安2.0」實施，他坦言「處理新青安代價很高」，《Yahoo股市》也一次統整民眾最關心的10大QA。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 55
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 6
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 51
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1