詐騙猖獗! ATM臉部遮蔽辨識提案引熱議 民眾看法兩極

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

詐騙集團常利用車手操作ATM迅速提領贓款，製造金流斷點，根據刑事局統計，光是去年七月到今年一月，全國車手ATM提領熱點，就多達11萬7千多處。警政署在跨部會會議中提案，希望ATM系統，能夠有進一步，辨識人臉遮蔽物的功能，最近送到銀行公會「打詐委員會」討論。對此，民眾們抱持不同的看法。

防詐音效響起，提醒民眾，在ATM領錢時，如果沒摘除口罩、安全帽，警示音就會不斷大作。眼前這台防詐ATM，希望在車手領錢的第一時間，達到嚇阻作用。保全科技公司處長朱瑋俊表示，會有語音告知提款人，要將口罩安全帽，甚至遮蔽物作移除，ATM的後台作串接，一旦辨識到有異常，這時候我們可以立即去鎖定操作的介面，不讓提款者提領。民視記者莊立誠﹔「ATM是車手犯罪的溫床，不過現在有新功能，只要臉部有遮擋，系統就會發出警示聲，引起周遭注意。」

廣告 廣告

ATM車手提領熱點達11萬7千處！ 警盼增「臉部遮蔽」警示 民眾看法不一

防詐ATM有效降低車手成功率。（圖／民視新聞）目前包括兆豐、合庫、中信等超過10家公、民營銀行都正試辦類似警示機制，正因詐騙層出不窮，高居民怨之首。ATM更成為車手領錢斷點！根據刑事局統計資料，全國車手ATM提領熱點多達11萬7千多處。為了能夠在"最後一哩路"避免詐團得逞，警政署日前在金管會舉辦的跨部會的會議當中提案，希望ATM系統能在領錢時，就能辨識"異常"提領人，直接「拒領」。。包括，臉上帶著口罩、墨鏡、安全帽等遮蔽物的人，還有領錢時，一直講電話的民眾。而防詐ATM除了能發出警示聲外，還能通報銀行、警方，進行24小時，全天候監視。

ATM車手提領熱點達11萬7千處！ 警盼增「臉部遮蔽」警示 民眾看法不一

防詐ATM有效降低車手成功率。（圖／民視新聞）民眾表示，應該或多或少會有一點嚇阻的效果，但是感覺會有點擾民。還有人覺得，台灣監視器也滿密的，所以如果只是這樣，我覺得他們應該不太會(怕)，效果可能不會太大。結合科技的防詐應用，在提高打詐效率的同時，也要提升全民的防詐意識。

原文出處：ATM車手提領熱點達11萬7千處！ 警盼增「臉部遮蔽」警示 民眾看法不一

更多民視新聞報導

赴日購物「幫小偷買單」！他揭惡劣手法：店家難查…

《超級冰冰Show》正妹班底再突破！蔡亞露瘋狂斜槓 合體董至成一事不藏了

被姊夫嗆「政治災難、沒道德」！徐巧芯再切割：杜秉澄不是家人

