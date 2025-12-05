詐騙王不是小紅書、Threads！詐騙訊息最多冠軍是它 超多台灣人被騙

生活中心／綜合報導

內政部日前拋出震撼彈，直指中國社群平台「小紅書」資安檢測全數不合格、又牽涉上千件詐騙案，宣布將封鎖至少一年。消息一出，超過300萬台灣用戶討論度瞬間暴衝。

不過，就有網友翻出數發部統計資料，赫然發現詐騙媒介「冠軍」根本不是小紅書，第一名竟然是大家天天滑的「臉書」；就連近年爆紅的 Threads 一個月也破萬件通報，小紅書甚至連榜都沒上。這也讓不少人傻眼：「為什麼被封的只有小紅書？」

一名網友在 Threads 上質疑：「小紅書突然被封一年，說是詐騙太多，但查資料發現臉書才最多！Threads 一個月也破萬件，小紅書根本沒上榜。為什麼其他平台沒事？」

貼文引爆熱烈回響，網友留言一面倒傻眼：「不是應該加強宣導嗎？怎麼直接封？」「就算政府一直宣導，還是很多人亂相信網路」、「我的健身筆記都在小紅書…」、「查國外旅遊真的很好用，好可惜」、「不會被騙的人完全看不懂封掉的理由 QQ」。

網路詐騙平台被檢舉前八名，臉書30天破5萬則通報，Threads排第二，其實小紅書根本沒上榜。（圖／網路詐騙通報查詢網）

數發部最新數據曝光：臉書奪冠、小紅書沒上榜

根據數發部「網路詐騙通報查詢網」最新30天數據，通報疑似詐騙訊息累積 7萬8638則。其中：

●確認為詐騙：2萬8595則

●高風險：1萬1952則

●確認非詐騙：1萬9122則

而最常出現詐騙訊息的平台依序為：

1. 臉書：5萬2128件（遙遙領先）

2. Threads：1萬378件

3. IG：7342件

後面依序為 Meta 廣告聯播網、Meta Msg、LINE、Google、TikTok 等。小紅書則完全沒上榜。

詐騙媒介比例前8名。（圖／網路詐騙通報查詢網）

為什麼只有小紅書被封？兩大原因曝光

調查後才發現，關鍵不在「詐騙數量」，而是其他兩點：

1. 資安檢測 15 項「全部不合格」

國安局的資安測試中，小紅書 15 項指標全敗，是唯一「全數未達標」的平台。

2. 未在台設立法律代表人

行政院去年通過《詐欺犯罪危害防制條例》（打詐專法），規定所有網路平台若想在台運營，必須設立法律代表人，不然最高可罰 2500 萬、甚至封網。臉書、IG、LINE、Google、TikTok…都已配合。小紅書則遲遲不願依規定設立代表人。

總統幕僚范綱皓也在 Threads 補充：「平台願不願意配合打詐，是關鍵差別。小紅書不配合，政府禁止一年、要求改善，是政府職責。」

