詐騙產業化升級 「全民查假會社」揭查緝難題

事實查核組織「全民查假會社」舉辦防詐論壇，邀集政府部門、民間組織與產業界共同參與，聚焦第三方支付、數位打詐效率、AI 與詐騙手法等重要議題。今年協會通過國際事實查核聯盟（IFCN）認證後，持續深化查核能量與公私協力，舉辦這次論壇是推動資訊環境健康的重要里程碑。

《全民查假會社》協會理事長谷玲玲指出，過去人工偽造的新聞已經難以辨識，如今生成式 AI 使假訊息更難分辨，甚至用在詐騙行為上頭，因此以 AI 制 AI 成為趨勢。

廣告 廣告

數位發展部部長林宜敬表示，數發部持續積極打詐，包括去（113）年建立了「網詐通報查詢網」，採取半人工、半自動化的作業流程，核實為詐騙訊息後就向平臺通報下架。

林宜敬部長指出，網站上線一年來，一共移除了逾 22 萬筆詐騙訊息，並提供 Meta 等社群平臺作為演算法的訓練數據。他也指出，打詐是好人跟壞人之間的對抗，必須要擴大「好人隊」的陣容，並以 AI 工具輔佐，打仗才能變得更有效率。

法務部調查局打詐督導中心主任陳茂益強調，詐騙集團已經邁向「產業化運作」，從駭客、劇本設計、話務機房，再到水房與洗錢管道，角色各司其職，跨境分散更增加偵辦難度。他提醒民眾遇詐時需小心謹慎，「求證」可以破解大多數的劇本式詐騙，政府也透過成立專責單位，公私協力建立防詐網絡。