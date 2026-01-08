詐騙百億台幣！太子集團首腦陳志 柬埔寨落網

台北地檢署。（圖／東森新聞）





柬埔寨內政部證實，太子集團首腦陳志落網後，遣送回中國接受調查。儘管他把台灣視為洗錢據點之一，卻無法來台受審，截至目前為止，北檢已經收押在台的9名嫌犯，查扣45億資產。太子集團超跑「4大神獸」被扣，最快2月法拍，未來起訴時也會同時申請法院沒收，等判決確定將沒入國庫。

柬埔寨內政部7日證實，太子集團首腦陳志落網後引渡到中國接受調查，強調上個月已撤銷陳志的柬埔寨國籍。儘管他本來就是中國人，在福建長大，但他在30個國家設立空殼公司，建立全球龐大殺豬盤，更把台灣當成隱形洗錢基地。

廣告 廣告

太子集團在台灣共有12家公司，天旭涉嫌提供線上博弈服務，台灣太子負責管理「和平大苑」不動產，尼爾像是「財務總部」，接收陳志海外資金，繳房貸和買超跑，通通用來洗金流。太子集團把台灣列為洗錢據點之一，北檢從去年11月到現在，共執行6波搜索，收押9名嫌犯，但目前仍沒有被害人，因此未來這些查扣的45億資產，也將沒入國庫。

北檢朝博弈洗錢罪偵辦，等到起訴時，查扣的45億資產會同時申請法院沒收，判決確定將沒入國庫，但關鍵人物、首腦陳志卻無法來台受審。法務部長鄭銘謙表示，犯罪行為主要發生在柬埔寨，柬埔寨與我國沒有司法引渡協議或簽訂約定，將全力偵辦。

豪車部分，檢方總共查扣26台名車，「四大神獸」中，「山豬王」布加迪全台只有1輛，市價2億；有馬王之稱的「拉法拉利」1.6億，麥拉倫1億，保時捷918約8000萬，加上麥拉倫GTR，總價值隨隨便便飆破5億。至於何時法拍，網路上謠傳四起，儘管有折損問題，但司法程序仍在進行，檢方也將訂出時間，將這些犯罪所得收歸國庫。

更多東森新聞報導

太子集團董事長陳志「落網送中」 柬埔寨：已剝奪國籍

快訊／太子集團董事長柬埔寨被捕！遣送中國審理中

涉幫太子集團洗錢！知名雪茄館負責人交保 兄聲押

