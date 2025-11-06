詐騙百萬贓款藏員林站廁所被撿走 天兵車手出包團滅11人遭逮

台鐵員林站廁所今年5月間被旅客拾獲96.6萬現鈔，警方追出詐騙案。（翻攝Google Maps）

台鐵員林站今年5月間有旅客在廁所拾獲近百萬現金，前來認領的彭姓男子因無法交代來源，警方進一步追查發現，該筆贓款為一名被害女子遭投資詐騙交付，錢沒來得及被轉手車手拿走，就被不知情旅客拾獲，警方向上溯源追出詐團共11名成員，並在張姓主嫌9月出發柬埔寨之際，即時將人逮獲。

今年5月間有旅客在員林火車站男廁拾獲裝袋現金96.6萬元，車站服務台轉交警方後，一名彭姓男子現身認領，但對於百萬現金來源交代不清且神情怪異，警方直覺有異進一步追查。

警方發現失主應為一名彰化女子，她因上鉤「詐騙投資」，多次與詐團面交、轉帳現金，前後被詐騙超過300萬元，這筆96.6萬元現鈔，在被害女子面交交付後，詐團車手暫放車站廁所待轉手，但在其他車手來領取前，先被其他不知名旅客發現，全案才曝光。

警方也向上追出詐團主嫌為台中一名張姓男子，平時在台中經營菸酒專生意，私下卻斜槓經營詐團，透過假投資飆股手法行騙，張男最終在9月間於機場被逮捕，該詐團分工縝密，目前已有11人遭送辦，警方不排除另有受害人，初估詐騙金額可能突破數千萬。

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。





