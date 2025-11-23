詐騙老招！假檢警恐嚇辦案 婦3個月被騙8300萬存款

又是「假檢警」手法詐欺！新北市一位婦人4月被假冒檢警的詐騙集團，在短短3個多月內被騙走高達8300多萬元存款，目前該案件已交由台北地檢署偵辦。

根據《自由時報》報導，婦人於今年4月初接到一通沒有顯示門號的電話，對方自稱是中華電信風險控制部門員工，聲稱有人盜用她的身分證辦理門號，指示她聯絡165反詐騙專線。不料，這時婦人已經落入詐騙集團精心設計的陷阱中。假冒的165專線人員接手後，開始恐嚇被害者：「有人遭詐騙匯到你帳戶好幾千萬，你也被告了」，還稱婦人是詐團成員之一，並要求婦人配合偵查。

後續婦人真的聽信詐騙集團說詞，加入LINE群組，裡面除了假165專線人員，還有假警察及政風處人員，聲稱是為了配合辦案，且有政風人員監看，可確保警察及165反詐人員不會索賄。詐騙集團更以偵查不公開為由，要求婦人不能向任何人包括家人談及此事。後來，詐騙集團取得網銀帳號密碼後登入，在短短3個多月內偷偷進行約70次轉帳，將婦人8300多萬元存款全數騙光光。

直到今年7月，婦人發現群組內訊息都沒有人讀取，才開始心生懷疑。她登入網銀帳號並聯繫真正的檢警單位，此時才恍然大悟，原來自己受騙了，隨即向警方提告。

前新北地檢署黑金組檢察官、現為律師的何克凡協助被害者向社會大眾揭露詐騙集團的此類手法，希望民眾不要再受騙。何克凡特別提醒：「真正的檢警不會要求民眾提供網路銀行帳號密碼、不會要求民眾設定約定轉帳帳戶，更不會透過LINE偵訊，若民眾遇到類似情形，務必謹慎處置。」

