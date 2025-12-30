詐騙者、教唆未滿18歲犯罪加重刑罰！詐防條例三讀重點一次看

為強化防詐措施，立法院會今（30）天三讀修正通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文。（擷取自國會頻道）

為強化防詐措施，立法院會今（30）天三讀修正通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文，除自首、自白且於6個月內與被害人調解或和解之全部金額者，有獲得法院裁量減免刑責寬典的餘地外，並增訂禁奢條款作為量刑參考標準；另外，教唆未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪加重其刑1／2。

三讀條文下修高額詐欺的門檻金額，從新台幣500萬元調降至100萬元，未來詐欺金額只要達100萬元，將處3年以上、10年以下有期徒刑，且最高可併科3000萬元罰金；並增訂被害人財損達1000萬元以上者，處5年以上12年以下有期徒刑，同時提高財損金額達1億元者之法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。

三讀條文也明定，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1／2。

三讀條文為強化填補被害人損害，明定自首、自白且於6個月內賠償調（和）解全額之人，始有獲得法院裁量減免刑責寬典之餘地。

三讀條文並增訂禁奢條款，作為量刑參考標準，明定犯詐欺犯罪後，犯罪行為人於賠償被害人所受全部損害或支付與被害人達成調解或和解之全部金額前，法院尤應注意犯罪行為人有無逾越一般人通常生活程度等樣態，以此做為科刑輕重的標準。

另外，在金融防詐措施部分，三讀條文增訂司法警察機關得主動通知金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員，將疑似涉及詐欺犯罪之存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能；並修正擴大被害人遭詐欺未經提領的款項或虛擬資產得經司法警察機關通知發還的適用範圍。

