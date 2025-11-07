詐騙與台式民主
詐騙集團猖獗，身為東南亞指標性金融中心的新加坡，日前在國會三讀通過對詐騙罪犯祭出鞭刑。藍委行文立法院長韓國瑜建議至新加坡取經，不料民進黨祕書長徐國勇卻說鞭刑不合人道，還批評新加坡「不是一個完全自由民主的國家」，打詐無半步卻成天耍嘴炮。
金融詐欺與各式詐騙案層出不窮，為打擊詐騙集團，新加坡當局下定決心整治，祭出「最令人聞風喪膽」的鞭刑，相關修法4日在國會完成三讀，未來詐騙主謀、集團成員或負責招募者一旦定罪，將強制施以鞭刑，次數從6下起跳、最高可達24下。
新加坡的作法顯示當地人對詐騙已深惡痛絕。根據新加坡警方的數據，星國今年上半年累積詐騙案件數近2萬起，總損失高達4.56億新元，約合新台幣107.9億元。相較之下，今年上半年台灣被詐騙金額已高達480億元，是新加坡的4倍以上。
台灣詐騙猖獗，主要是刑罰過輕，導致許多跨國詐騙集團首腦紛紛躲到台灣，或以台灣作為國際詐騙基地，因為一旦被抓，最多只是付點錢，頂多關個幾年。
以柬埔寨「太子集團控股」涉及跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴為例，檢警查扣集團在台資產總額高達45億元，總計拘留25人，其中有11人移送北檢複訊。
但檢方複訊不久即諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中太子集團主席陳志的陸籍親信李添在台的助理劉純妤，交保金僅15萬元，劉在離開北檢時全程開心燦笑。對比一堆家庭遭太子集團騙到傾家蕩產，還有人因此輕生或鬱鬱以終，詐騙嫌犯的笑容格外諷刺。
為嚴懲這些詐騙犯，新加坡政府以強力手段打詐，並納入鞭刑，目的是要保護善良民眾的權益。國民黨立委洪孟楷6日也透露，他已行文立法院長韓國瑜建議未來至新加坡取經，並請司法及法制委員會召委翁曉玲舉辦公聽會，研擬相關打詐做法。
但民進黨祕書長徐國勇日前卻在直播節目中聲稱，全世界詐騙都很多，台灣不是唯一的國家，還大言不慚地說，台灣犯罪率比日本低，在亞洲僅次於新加坡。甚至批評鞭刑不符合人道，說新加坡「不是一個完全自由民主的國家」。
難道民不民主由民進黨說了算？這也就難怪賴政府會提名缺乏專業的「綠友友」擔任大法官、提名捲入鏡電視洩密案、甚至與鏡電視關係密切的人擔任NCC委員，還差點讓「高薪實習生」當上台肥董事長，因為民主已成為「民進黨作主」，就算政治酬庸、所用非人，也是他們口中最引以為傲的「台式民主」。
