「詐騙財損臉書一天等於小紅書一年」 他酸台灣封鎖小紅書：臉書要不要也封？

內政部警政署今（4）日表示，中國社群平台「小紅書」在台用戶已超過300萬，但經國安局資安檢測發現其15項安全指標全數不合格，自去年以來，該App已涉及1706件詐欺案件，內政部將對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取命令，期間暫定1年。對此，臉書粉專「政客爽」對照小紅書與臉書在台的詐騙損失金額，並酸問「按照封鎖小紅書的邏輯，那臉書要不要即日起也封鎖？」

政客爽在臉書發文提到，賴政府說「小紅書APP自去年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。」但根據《天下雜誌》今年報導，「台灣平均每天被騙4億台幣，7成財損都來自臉書」，臉書一天等於小紅書一年在台被詐的財損。而今年更有台灣民間反詐騙協會協助8位被害者集體向臉書提告求償，因為被詐欺金額高達5837萬5898元。

廣告 廣告

政客爽指出，當然賴政府說因為小紅書依法提出具體改善作為沒有反應、無法依法調取必要資料。按照這個邏輯，賴政府是不是也在護航中共防火長城的行徑呢？那老共是不是也可以用「無法納管」的理由合理化封鎖所有境外網站？那全世界的APP只要有詐騙案，然後不鳥我國政府要求改善的，通通封鎖？

政客爽酸評，「恭喜台灣進入『綠共防火長城』的偉大新時代，必定在賴總書記的領導下實現人人愛『小菊書』（暗指《台灣全民安全指引》）的偉業。」

該篇貼文曝光後引發廣大回響，不少網友表示認同，有人指出「大部分台灣人都是在臉書上被詐騙吧」，也有人批評「最多詐騙的就是FB，FB一副事不關己的樣子，早就該重罰！」另外，也有網友提到「太子集團這些人都不嚴懲，光會搞意識型態，又在賺抗中紅利，為什麼停一年，因為未來一年要選舉」。

更多風傳媒報導

