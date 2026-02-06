詐騙身障彩券販售者 台北市警13小時南下彰化逮人

cnews204260206a26

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市中山區民權西路一帶，前（4）日傍晚傳出一起詐騙案件。1名李姓男子佯裝購買彩券，趁身障人士清點彩券之際，詐取面額100元刮刮樂共99張後逃逸，損失金額約新台幣9900元。中山警分局表示，獲報後立即組成專案小組追查，13小時內成功循線在彰化地區，將李嫌查緝到案，展現警方守護弱勢、迅速打擊犯罪的決心。

警方表示，被害人於當天下午4時30分許，在中山區民權西路一帶，販售刮刮樂彩券。李嫌佯稱購買彩券，而且需要至便利超商提領現金，還提議與被害人一同前往對街超商領錢。過程中，李嫌已先拿走1本刮刮樂彩券，謊稱要在店外清點張數，隨即故作鎮靜自行離去。被害人發現異狀時，已不見人影，才驚覺被詐騙。

中山警分局表示，專案小組立即調閱沿線監視器畫面，掌握李嫌逃逸動線，發現他犯案後搭台鐵南下，縝密分析比對後，鎖定李嫌藏匿地點，昨日上午7時許，在彰化市區1家網咖內，成功將李嫌拘提到案。全案訊後，依刑法詐欺罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

警方表示，追緝過程發現，李嫌已曾多次在南部縣市，以類似手法針對刮刮樂彩券販售者犯案。去年間還在高雄市謊報捷運站內有炸彈，遭警方依恐嚇危安罪嫌逮捕。北高兩地犯案的李嫌，犯案逃逸時，雖設下多重斷點，更連夜搭車南下，最終仍難逃警方查緝，再度落網。

中山警分局強調，針對身障人士等弱勢族群的犯罪行為，警方將秉持零容忍態度，嚴正執法、絕不寬貸。也將持續運用科技偵查手段迅速追緝，目前適逢春節期間，人流與金流頻繁，也呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人車尾隨或異常狀況，務必立即進入安全場所或撥打110報案，共同維護社會治安。

照片來源：台北市警方提供

