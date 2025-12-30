詐騙車手僅獲數萬酬勞 判賠被害人上千萬元

▲楊姓女子誤信網路投資話術，先後遭詐騙集團騙走逾1,100萬餘元，台中地方法院認定兩名朱姓與劉姓擔任「取款車手」的被告須負損害賠償責任，分別賠償楊女950萬元及185萬6,000元(示意圖/PIXABAY)

[NOWnews今日新聞] 台中一名楊姓女子誤信網路投資話術，先後遭詐騙集團騙走逾1,100萬餘元，台中地方法院日前就刑事附帶民事求償案作出判決，認定兩名朱姓與劉姓擔任「取款車手」的被告須負損害賠償責任，分別賠償楊女950萬元及185萬6,000元，並須加計年息5%的遲延利息。

判決指出，朱姓與劉姓被告自民國112年6、7月起，加入不詳人士組成的詐騙集團，專門負責出面向被害人收取詐騙款項。楊女於112年4月間在網路上，遭詐團成員假冒「證券公司經理」及投資專員，以「虛擬通貨儲值投資可獲利」為誘因施以詐術，導致她陷於錯誤而依指示多次交付款項。

楊女依詐團指示，分別於112年7月及8月間，在台中市多處麥當勞速食店內面交現金。其中，她於7月交付共185萬6,000元給劉姓被告；另於8月間，交付合計950萬元給朱姓被告。兩名被告收款後，隨即在高鐵台中烏日站附近，或於站內廁所內，將款項轉交給詐騙集團上游成員，以此隱匿金流去向，並各自從中獲取數千元至數萬元不等的報酬。

刑事部分，兩名被告在審理中均坦承犯行，法院已依共同詐欺取財罪，分別判處朱姓被告有期徒刑3年6月、劉姓被告1年10月，判決確定。民事庭審理時，兩名被告均未到庭答辯，也未提出任何書狀說明。法院審酌刑事判決內容、對話紀錄截圖、虛偽的「虛擬貨幣買賣契約」等證據後，認定兩名被告的取款行為，與楊女所受財產損害間具有相當因果關係，構成侵權行為，依法應負賠償責任。

全案於114年12月23日宣判，判決並指出該損害賠償屬無確定期限之金錢給付，楊女自刑事附帶民事起訴狀送達翌日，即114年4月11日起，即可請求計算年息5%的遲延利息，直至清償日止。此外，法院准許楊女在提供相當擔保後，對兩名被告聲請假執行，以保障其權益；同時也裁定訴訟費用，由朱姓被告負擔84%，其餘16%由劉姓被告負擔。

