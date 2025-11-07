詐騙車手狂撞警車逃命！隊長拔槍對空鳴射 驚險畫面曝光

藍色偵防車擋住嫌犯逃跑路線。（圖／TVBS）

一名新北市女子遭遇假投資詐騙，損失超過110萬元後報警求助。警方與被害人合作設局，約出詐騙集團車手進行面交。當車手前來收取50萬元時，埋伏的警察立即採取行動。驚險的是，車手為逃脫竟猛踩油門衝撞警車，迫使刑大偵六隊隊長張銘哲對空鳴槍警告。最終，警方成功將兩名車手逮捕，整個過程驚險萬分，所幸無人受傷。

藍色偵防車擋住嫌犯逃跑路線。（圖／TVBS）

這起詐騙案始於一名女子被假稱是鄰居的詐騙分子在網路上搭訕取得信任。詐騙集團以投資高獲利為誘餌，誘導被害人下載假虛擬貨幣交易軟體，並介紹假幣商成員與她接觸。女子信以為真，陸續交出高達110萬元，直到發現交易平台出現異常情況才驚覺受騙，隨即向警方報案求助。為了成功逮捕詐騙集團成員，被害人與警方合作設下陷阱。6日下午，她與車手約在新北市中和區一處工業區，假裝要再面交50萬元。警方早已在周圍部署人力，有的假扮路人，有的偽裝成店家員工，還有的躲在車內，形成一張天羅地網等待詐騙車手現身。當被害人透過車窗將現金交付給車手時，埋伏的警察立即一擁而上準備逮捕嫌犯。車手見狀驚慌失措，為了逃脫竟猛踩油門衝撞警方的偵防車。刑大偵六隊隊長張銘哲見狀立即對空鳴槍警告。

廣告 廣告

車手面交的位置對面就是加油站。（圖／TVBS）

張銘哲表示，當時車手加足油門想要逃離現場，為避免發生危險傷及路人，他馬上對空鳴槍並喝令嫌犯下車。

面對警方的強勢圍捕，車手仍試圖棄車逃跑，但警方早已設下包圍網，最終兩名車手狼狽落網。整個逮捕行動發生在車水馬龍的工業區，附近還有加油站，若車手不顧一切亂撞，可能會造成更嚴重的傷害。所幸警方行動迅速，成功制伏嫌犯，避免了更大的危險。警方表示，接下來將深入調查，讓車手交代詳情，希望能夠追回被害人的血汗錢。這起案件也再次提醒民眾，面對網路上高獲利的投資訊息要特別小心，避免落入詐騙陷阱。

更多 TVBS 報導

詐團假冒鄰居騙110萬 新北警逮鴛鴦車手鳴槍壓制

南投男開槍討債片瘋傳！原來是「假槍演戲」 警方送辦

才剛完成生涯首達陣…NFL達拉斯牛仔新星自戕 得年24歲

日熊患已釀13死 13日起新規上路「這兩縣」警可開槍驅熊

