詐騙退散！金管會三不會護財

近期有假冒公務員及銀行或者銀行監理機關名義詐騙案件頻傳。金管會提醒民眾，此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文書」二大類，只要掌握「三不會」要訣，就可以輕鬆把關、拒絕被詐騙。

金管會表示，一「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；二「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；三「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

金管會進一步指出，政府不會介入民眾日常金融交易活動，也沒有留存或監控民眾金融帳戶及交易往來資料，因此「不會」主動聯繫民眾，包含以電話、簡訊、電子郵件、Line訊息等方式通訊、傳送公文書，以協助處理民眾金融帳戶或交易之查驗、核對、風險控管或轉接警察單位報案等。

金管會指出，公務單位或金融業者也「不會」以管制或凍結民眾帳戶為理由，要求提供金融卡、存摺、密碼及相關個人資料等；更「不會」以涉嫌洗錢資恐、違法匯兌、內線交易等犯罪偵辦，要求繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

為協助民眾防範詐騙，保障財產安全，近年來金融機構積極辦理臨櫃關懷提問，已發揮成效。統計顯示，民國112年金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達1萬1300件，攔阻金額近76億元；113年攔阻1萬3580件，攔阻金額近102億元。114年1月至11月攔阻1萬3237件，已經防止104億元被詐騙，近3年時間金融機構成功攔阻282億元。

金融機構臨櫃關懷是攔阻詐騙不法金流的一道重要防線，民眾面對臨櫃關懷時要有耐心和理解，共同防範詐騙，減少財產損失。

此外，為保護自身財產安全，民眾宜強化識詐能力及提高防詐警覺，如接獲疑似詐騙電話、簡訊、社群媒體訊息或網路連結等，可報警或撥打165反詐騙專線尋求協助，並牢記切勿輕易提供個人金融卡、帳戶相關資料，或依他人指示提款、匯款或轉帳，以保障自身財產安全。