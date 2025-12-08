詐騙逼死清寒大學生 彰檢主動追查幕後黑手

彰化劉姓大學聲音遭詐騙走上絕路，引起檢方重視，彰化地檢署列「相」字案件深入調查。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名20歲劉姓清寒男大生，因誤入詐騙陷阱，不僅積蓄被掏空，更背負貸款債務，最終選擇輕生。家屬悲痛之餘，還需面對龐大喪葬費用，所幸有公益團體及時援助，暫渡難關。此案引起彰化地檢署重視，已主動分案指揮警方追查詐騙集團，釐清輕生動機與詐騙之間的關聯。

據了解，劉生家中經濟困頓，父親早逝，由母親一人拉拔3名子女長大。為減輕家中負擔，他考上台北某大學後靠打工支付學費與生活開銷，一向報喜不報憂。然而，近日他在網路看到申辦貸款廣告，被詐騙集團誘騙個資與帳戶資料，積蓄全失，還因此欠下貸款。龐大的壓力讓他難以承受，22日他曾到彰化分局報案，指控遭詐欺。未料一週後即傳出憾事。

彰化地檢署表示，檢察官於11月29日獲報後相驗，確認劉生因缺氧性休克與一氧化碳中毒身亡。由於死者生前曾報案控訴遭詐，檢方主動以「相」字案件指揮彰化分局深入調查，希望釐清詐騙手法是否伴隨恐嚇、威脅，進一步壓垮劉生，並追查幕後詐騙集團成員。

檢方指出，劉生貸款額度未達百萬元，理論上仍在可還範圍，但精神壓力遠超於財務本身，顯示詐騙行為恐對其心理造成巨大衝擊。目前全案由檢警協力偵辦中，盼能還給家屬公道，並阻斷詐騙集團繼續危害社會。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

