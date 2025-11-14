詐騙逼死豐原王家五口 李姓團購主犯行重大裁定續押

涉嫌以龐氏騙局手法，以「團購投資」、「黃金投資」等方式詐騙，更以威脅恐嚇手段，逼台中豐原王家五口走上輕生絕路的團購主李姓女嫌，今日台中地檢署檢方偵結起訴，並向法官建請求刑李女15年徒刑，稍早，檢察官也以李女犯行重大，有逃亡可能，且先前已有一連串滅證、串證行為為由，建請法官繼續羈押。今下午召開接押庭後，法官裁准李女續押禁見。

涉嫌詐騙逼死台中豐原王家一家五口的李姓女嫌，檢方聲請續押獲准。（圖／資料照片）

豐原王姓一家五口，因透過張姓美容師認識李姓女嫌，最後被李女詐騙高達1536餘萬元，檢方起訴書指出，王家人因為債台高築，身陷債務而難以脫身，不堪精神壓力與債務壓迫，進而致使王家成員萬念俱灰，集體走上絕路。

檢方偵辦時，李姓女嫌不僅仍矢口否認犯行，還辯稱「都是他們主動來找我，加入投資，有把款項拿去經營網購生意」，試圖影響證人、妨礙偵查， 毫無悔意，檢方認為，李女對王家等人造成之法益侵害重大，刑責非輕，有逃亡之高度誘因及可能性；又李女早在遭另名受害人周女提告詐欺時，有聯繫周女試圖影響其證詞，更在豐原王家成員輕生遭媒體報導後，進行一連串滅證、串證之行為，試圖製造對己有利之形象，並將責任轉嫁予被害人。

此外，李女於案件發生後，還經警方通知說明時，竟多次以其需要定期施打針劑維生等語迴避調查，於此期間則趁機與另案被告、證人等人私下聯繫，幸檢方察覺有異，及時指揮專案小組成員訪查李女就醫之診所，經醫師確認李女僅施打營養點滴，縱未施打亦無致死之虞，揭穿李女所營造之假象，據此，均足認李女確有勾串共犯、證人、滅證及逃亡之虞，建請法官續押，以利案件後續審判及訴追。今下午召開接押庭後，法官裁准李女續押禁見。

